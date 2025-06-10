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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Полунична повня 11 червня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Полунична повня 11 червня 2025 року приносить із собою мить емоційного визрівання, відкриваючи простір для внутрішнього очищення й пошуку істини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Полунична повня

Полунична повня / © ТСН

У ніч проти 11 червня 2025 року на небі засяє так звана полунична повня — остання повня весни за астрономічним календарем. Її назва походить від корінних племен Північної Америки, які в цей період розпочинали збирання стиглої полуниці. Та в езотеричному сенсі цей місяць не лише про ягоди — це період розкриття серця, відпущення емоційного вантажу та підготовки до літнього сонцестояння.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ця повня відбувається у знаку Стрільця, а отже, її вплив тісно пов’язаний із темами істини, віри, духовного зростання і свободи. Саме в цей період особливо гостро відчуваються внутрішні розбіжності між бажанням змін і страхом втратити ґрунт під ногами. Повня висвітлює ті емоції, які потребують трансформації.

Що варто зробити з езотеричного погляду:

  • Енергія цієї повні сприяє звільненню від старих зобов’язань, залежностей та не виговорених почуттів. У ніч на 11 червня варто написати на аркуші все, що більше не служить вам — і спалити цей папір як символ очищення.

  • Полунична повня пов’язана з чакрою серця. В цей день корисні медитації на прощення, відкриття до любові, роботи з рожевим кварцом або маслами герані, троянди й полуниці.

  • Стрілець вчить шукати відповіді не назовні, а всередині. Варто запитати себе: “Яку істину я ігнорую?” і записати все, що з’явиться на думку. Це особливий момент для внутрішнього діалогу.

  • Увечері 11 червня покладіть на вівтар (або просто на серветку у світлому місці) кілька ягід полуниці. Побажайте, щоб із кожною ягодою зростала радість і щедрість у вашому житті. Після ритуалу з’їжте їх із вдячністю.

Полунична повня — це не про драму, а про дозрівання. Як ягода, що стигне на сонці, так і наші наміри, мрії, емоції — вимагають часу й уваги. Ця ніч запрошує до м’якого оновлення, відпускання зайвого та відкриття до нових горизонтів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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