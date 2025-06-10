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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Полунична повня 11 червня 2025 року: що означає з погляду астрономії, астрології та езотерики

Повня 11 червня 2025 року, відома як полунична, відкриває момент космічного піка — із поєднанням ясного світла, духовної правди та емоційного визрівання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Полунична повня

Полунична повня / © ТСН.ua

Повня 11 червня 2025 року, яку називають полуничною, знаменує кульмінацію енергетичного і сезонного циклу перед літнім сонцестоянням. Це особливий час, коли астрономія, астрологія та езотерика сходяться в одному: момент істини, світла та емоційного визрівання.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

  • Астрономічно ця повня — одна з найнижчих над горизонтом у році, через що Місяць може здаватися більшим і теплішим на колір, із золотисто-рожевим відтінком. Вона завершить місячний цикл весни, а вже через кілька днів Сонце досягне своєї найвищої точки у році — на Літнє сонцестояння. Це повня, яка символічно закриває двері весни, спонукаючи до внутрішнього підбиття підсумків.

  • З астрологічного погляду, ця повня відбувається у знаку Стрільця, що пов’язаний із пошуком істини, вищою освітою, мандрівками та духовним зростанням. Сонце у Близнюках — знакові опозиції до Місяця — підкреслює потребу поєднати логіку і віру, раціональне знання і глибоку інтуїцію. Повня ставить запитання: у що я насправді вірю? до якої правди я готовий/-а прийти? У ці дні загострюється тяга до свободи, але й підвищується ризик необачних рішень під впливом емоційного напруження.

  • З езотеричного погляду, це момент енергетичного розкриття серця. Полунична повня пов’язана з чакрою Анахата — центром любові, прийняття й гармонії. Це сприятливий час для практик очищення серцевого простору: прощення, відпущення минулого, завершення невисловлених почуттів. У ніч повні корисні медитації з рожевим кварцом, робота з полуничним ароматом, ритуали вдячності за чуттєвість, тілесність, дотики до життя.

Усі три площини — астрономічна, астрологічна й езотерична — підкреслюють: це повня про визрівання. Вона несе в собі світло завершення, щоб підготувати нас до нового циклу — літнього, повного сонячної сили. Найкраще, що можна зробити — подякувати за уроки весни, очистити серце й налаштувати внутрішній компас на правду, яка визріває в глибині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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