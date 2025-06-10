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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Полунична повня 11 червня 2025 року: три медитації для розвитку

Повня 11 червня 2025 року у знаку Стрільця відкриває потужний час внутрішнього зростання, коли варто не бігти далі, а зупинитися й подивитися всередину себе.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Полуниця

Полуниця / © Associated Press

Полунична повня 11 червня — це кульмінація емоційного, тілесного та духовного циклу. Її астрономічна особливість — найбільша близькість до літнього сонцестояння, а отже, до порогу змін. Астрологічно ця повня відбувається у знаку Стрільця, що символізує прагнення до істини, віри, духовного орієнтира. Вона висвітлює внутрішні пошуки, розплющує очі на самообман і запрошує до оновлення віри — у себе, у життя, у власний шлях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Це період, коли варто спрямувати увагу не назовні, а на глибину. І саме тому медитації в ніч повні можуть стати ключем до розвитку.

1. Медитація “Стежка моєї правди”

Сядьте зручно, заплющте очі й уявіть, що стоїте перед роздоріжжям. Один шлях — знайомий, але в ньому мало радості. Інший — невідомий, але тягне серце. Зробіть внутрішній вибір: яка дорога ваша? Візуалізуйте, як ви крок за кроком ідете власним шляхом. Відчуйте, як при кожному кроці повертається віра у себе. Завершіть словами: “Я обираю себе. Я довіряю тому, що росте в мені.”

2. Медитація тіла: “Моє тіло — мій компас”

Полунична повня має дуже тілесну енергію. Ляжте або сядьте зручно, покладіть руки на живіт або серце. Запитайте: “Що моє тіло намагається мені сказати?” Дихайте глибоко, прислухайтеся. Кожна напруга — це послання. Уявіть, що з кожним видихом ви м’яко відпускаєте те, що не ваше. Завершіть вдячністю до тіла: “Я чую тебе. Я з тобою.”

3. Медитація “Плодоношення”

Уявіть, що ви — дерево, навколо якого ніч, тиша і світло повного Місяця. Ваші гілки наповнені плодами: це — ваші ідеї, досвід, почуття, проєкти, які визріли. Доторкніться уявно до кожного плоду, назвіть його і подумки благословіть. Запитайте себе: “Який із плодів готовий дозріти далі? А що вже час віддати світові?” Ця практика дозволяє зрозуміти, що ви вже створили, навіть коли здається, що ще нічого не встигли.

Особливість цього періоду — глибока чутливість до правди. Повня в Стрільці не терпить фальші — вона відкриває очі, навіть якщо це болить. Та якщо ви дасте собі змогу чесно побачити себе, ви вийдете з цього періоду сильнішими, ніж були. Розвиток починається з готовності бути собою — і ця повня саме про це.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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