Полунична повня 11 червня 2025 року: три ритуали, щоб обрати себе

Полунична повня / © ТСН

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Полунична повня 11 червня 2025 року символізує дозрівання: ягід, емоцій, рішень. Цей період дарує змогу зупинитись і запитати: а де у всьому, що я роблю, є я сама? Астрологічно це кульмінація, яка висвітлює наші потреби, мрії та забуті частини себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоб скористатися її силою, варто провести прості, але глибокі ритуали — не заради зовнішнього результату, а щоб повернутись до центру власного життя.

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1. Ритуал дзеркала: “Я вибираю себе”

Увечері повні запаліть свічку й станьте перед дзеркалом. Подивіться собі в очі й промовте:

“Я дозволяю собі бути собою. Я обираю свою правду, навіть якщо вона не всім зручна. Я заслуговую бути там, де є любов до мене.”

Повторіть ці слова стільки разів, скільки потрібно, щоб вони почали звучати зсередини. Після цього запишіть три рішення, які наближають вас до життя вірного собі.

2. Ритуал із полуницею: тіло як храм

Підготуйте кілька ягід полуниці. Перед тим як з’їсти їх, торкніться кожної до тіла — там, де відчуваєте напругу або втому. Уявіть, що кожна ягода “знімає” з вас очікування, сором, зайву провину. Потім з’їжте її з вдячністю, якби це був дар самому собі. Цей простий ритуал повертає тілесну ніжність та право відчувати задоволення без провини.

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3. Ритуал відпускання очікувань інших

Напишіть на аркуші всі чужі очікування, які ви намагались виконати: “бути ідеальною”, “не сперечатись”, “постійно дбати про всіх” тощо. Складіть цей аркуш і обережно спаліть на вогні свічки або закопайте в землю. Промовте: “Я повертаю собі право жити своє життя. Я більше не зраджую себе в ім’я чужого спокою.”

Ці три ритуали не вимагають магічного досвіду. Вони — про внутрішню чесність. Полунична повня запрошує не прикрашати себе, а бачити, любити й вибирати себе без умов. І тоді світ починає обертатися інакше.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.