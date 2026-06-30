Полунична повня 30 червня 2026 року: чому вона має таку назву і яке особливе значення приховує

Полунична повня / © ТСН.ua

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У ніч проти 30 червня жителі Землі зможуть спостерігати Полуничну повню — традиційну назву червневого повного Місяця, яка має глибоке історичне та культурне коріння.

Попри поширене припущення, ця назва не означає, що Місяць стане рожевим або червоним, як полуниця. Насправді її походження пов’язане з природними циклами та давніми календарними традиціями.

Чому повню називають Полуничною

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Назва походить від корінних народів Північної Америки, зокрема племен алгонкінів, які використовували природні явища для позначення сезонів.

Саме наприкінці червня в багатьох регіонах починався активний сезон збору дикої полуниці, тому повний Місяць цього періоду отримав назву Strawberry Moon — Полуничний Місяць.

У різних культурах ця ж повня мала й інші назви. У Європі її нерідко називали Медовою повнею, адже цей час збігався зі збором меду, а також періодом літніх весіль. Саме звідси, за однією з версій, походить популярний вислів "медовий місяць".

Яке особливе значення має ця повня

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Здавна червневий повний Місяць вважався символом достатку, родючості, завершення важливих циклів та переходу до нового етапу.

Оскільки повня настає вже після літнього сонцестояння, вона символічно завершує період найбільшої сонячної сили й нагадує про поступовий перехід другої половини року.

У багатьох традиціях цей день вважався моментом, коли варто підбивати підсумки, дякувати за результати своєї праці та відпускати все, що більше не приносить користі.

Астрологи також зазначають, що повний Місяць у червні часто посилює емоції, інтуїцію та допомагає побачити приховані процеси у стосунках, роботі чи внутрішньому стані людини.

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Полунична повня традиційно асоціюється не лише з красою літнього неба, а й із періодом, коли природа досягає піку своєї зрілості — а разом із нею людина може переосмислити власний шлях і підготуватися до нового життєвого циклу.

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