Полунична повня 30 червня 2026 року: давні традиції, ритуали та що варто зробити цього магічного вечора

Полунична повня / © ТСН.ua

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30 червня українці та жителі багатьох країн світу спостерігатимуть Полуничну повню — червневий повний Місяць, назва якого походить від традицій корінних народів Північної Америки, що пов’язували цей період із сезоном збору полуниці.

У багатьох культурах літня повня символізувала родючість, зрілість природи, завершення одного етапу та підготовку до нового. Саме тому цей день вважався особливо сильним для певних традицій і символічних ритуалів.

Які традиції пов’язані з Полуничною повнею

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У давнину люди намагалися проводити більше часу на природі, зустрічати схід Місяця в полі, біля води або серед садів. Вважалося, що цього вечора природа накопичує особливу силу.

Також існувала традиція дякувати за врожай, достаток і все хороше, що сталося за останній місяць. У деяких регіонах люди влаштовували вечері просто неба, збирали перші ягоди та ділилися ними з близькими.

Полунична повня вважалася хорошим періодом для завершення незакритих справ, повернення боргів і примирення після конфліктів.

Ритуали, які проводили у день повні

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Один із найдавніших ритуалів — очищення простору. Люди прибирали дім, викидали старі речі та провітрювали оселю, символічно позбавляючись усього зайвого.

Популярним був ритуал записування того, від чого людина хоче відмовитися — страхів, образ, старих звичок або негативних переживань. Після цього аркуш паперу часто спалювали або рвали на дрібні частини.

Ще один поширений звичай — ритуал вдячності. Людина записувала все хороше, що сталося останнім часом, концентруючись на відчутті достатку та внутрішнього балансу.

У деяких традиціях вважалося корисним залишити під місячним світлом воду, щоб вона символічно накопичила силу ночі. Таку воду використовували для ранкового вмивання.

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Що особливо важливо цього дня

Астрологи та езотерики радять не поспішати, уникати сварок і більше уваги приділити внутрішньому стану.

Здавна вважалося, що саме літня повня — це час, коли людина може відпустити старе, подякувати за пройдений шлях і налаштуватися на новий життєвий цикл, який почнеться вже після завершення місячного піку.

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