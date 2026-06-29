Полунична повня 30 червня 2026 року: народні прикмети, забобони та що віщує особливий повний Місяць

Полунична повня / © ТСН

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30 червня 2026 року українці зможуть спостерігати Полуничну повню — червневий повний Місяць, який отримав свою назву через сезон достигання полуниці. У різних культурах цей період вважався магічним, а сам день був оповитий численними прикметами та застереженнями.

Наші предки уважно стежили за Місяцем і вірили, що саме під час повні світ стає особливо чутливим до енергії змін.

Народні прикмети на Полуничну повню

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Якщо в ніч повні Місяць світить яскраво і небо чисте, літо буде спекотним, а врожай ягід — щедрим.

Якщо навколо Місяця видно світле кільце, незабаром може змінитися погода або прийти дощі.

Якщо в ніч повні довго не вдається заснути, вважалося, що організм гостро реагує на сильну місячну енергію і потребує відпочинку.

Побачити падаючу зірку під час повні — до важливих змін і завершення складного життєвого етапу.

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Якщо цього дня випадково розбити посуд, у народі казали, що дім позбавляється накопиченого негативу.

Головні забобони цього дня

У народі вірили, що під час повного Місяця не можна позичати гроші, інакше фінансова удача може надовго покинути людину.

Також не радили стригти волосся або різко змінювати зовнішність, бо це нібито може забрати життєву силу.

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Вважалося небезпечним сваритися з близькими, адже сказані в повню слова можуть надовго зіпсувати стосунки.

Не рекомендували дивитися довго на Місяць через вікно, бо, за повір’ями, це могло посилити тривожність і викликати безсоння.

Ще одна давня заборона — залишати на ніч безлад у домі, адже разом із хаосом нібито накопичується негативна енергія.

З давніх часів люди вірили: повня — це момент, коли потрібно бути уважним до власних думок, не піддаватися сильним емоціям і дякувати за все, що завершується у вашому житті.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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