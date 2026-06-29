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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Полунична повня 30 червня 2026 року: найсильніші афірмації та маніфестації для залучення змін у життя

Уже 30 червня на небі зійде особлива літня Полунична повня. Астрологи та езотерики вважають, що саме цього дня енергія Місяця досягає піку, а правильно сформульовані афірмації та маніфестації можуть допомогти сфокусуватися на бажаних змінах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Полунична повня

Полунична повня / © ТСН.ua

30 червня настане Полунична повня — один із найсильніших місячних періодів літа. Назва походить із традицій корінних народів Північної Америки, які пов’язували цей час із дозріванням полуниці та початком сезону достатку.

У багатьох духовних практиках повний Місяць вважається моментом завершення циклів, внутрішнього очищення та усвідомлення того, що більше не працює у житті людини. Саме тому цей день часто використовують для практик наміру, афірмацій і роботи з особистими цілями.

Що таке афірмації та чому їх читають у повню

Афірмації — це позитивні твердження, які людина повторює, аби закріпити певний внутрішній стан або спрямувати увагу на бажані зміни.

Під час повні багато хто використовує такі практики як спосіб емоційно завершити старий етап і сформувати новий внутрішній фокус.

Приклад афірмацій на Полуничну повню:

  • Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу.

  • Я відкриваюся новим можливостям і приймаю зміни спокійно.

  • Я заслуговую на достаток, любов і внутрішню гармонію.

  • У моє життя приходять правильні люди й правильні рішення.

  • Я вдячний(а) за все, що вже маю, і готовий(а) рухатися вперед.

Маніфестації, які радять робити цього дня

Практики радять ввечері сісти у спокійній атмосфері та чітко записати бажання або наміри на найближчий період.

Важливо формулювати думки так, ніби бажане вже стало частиною вашого життя.

Наприклад:

  • Я живу у стабільності та відчуваю впевненість у майбутньому.

  • Моя праця приносить мені визнання і фінансовий достаток.

  • Я будую здорові стосунки, засновані на повазі та довірі.

  • Моє тіло, думки й емоції перебувають у балансі.

Після цього радять кілька хвилин побути в тиші, уявляючи результат і концентруючись на відчутті вдячності.

Езотерики наголошують: головне у таких практиках не магія, а увага до власних думок, чітке формулювання цілей та внутрішня готовність діяти для їх досягнення.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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