Полунична повня 30 червня 2026 року: найсильніші афірмації та маніфестації для залучення змін у життя

Полунична повня / © ТСН.ua

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30 червня настане Полунична повня — один із найсильніших місячних періодів літа. Назва походить із традицій корінних народів Північної Америки, які пов’язували цей час із дозріванням полуниці та початком сезону достатку.

У багатьох духовних практиках повний Місяць вважається моментом завершення циклів, внутрішнього очищення та усвідомлення того, що більше не працює у житті людини. Саме тому цей день часто використовують для практик наміру, афірмацій і роботи з особистими цілями.

Що таке афірмації та чому їх читають у повню

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Афірмації — це позитивні твердження, які людина повторює, аби закріпити певний внутрішній стан або спрямувати увагу на бажані зміни.

Під час повні багато хто використовує такі практики як спосіб емоційно завершити старий етап і сформувати новий внутрішній фокус.

Приклад афірмацій на Полуничну повню:

Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу.

Я відкриваюся новим можливостям і приймаю зміни спокійно.

Я заслуговую на достаток, любов і внутрішню гармонію.

У моє життя приходять правильні люди й правильні рішення.

Я вдячний(а) за все, що вже маю, і готовий(а) рухатися вперед.

Маніфестації, які радять робити цього дня

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Практики радять ввечері сісти у спокійній атмосфері та чітко записати бажання або наміри на найближчий період.

Важливо формулювати думки так, ніби бажане вже стало частиною вашого життя.

Наприклад:

Я живу у стабільності та відчуваю впевненість у майбутньому.

Моя праця приносить мені визнання і фінансовий достаток.

Я будую здорові стосунки, засновані на повазі та довірі.

Моє тіло, думки й емоції перебувають у балансі.

Після цього радять кілька хвилин побути в тиші, уявляючи результат і концентруючись на відчутті вдячності.

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Езотерики наголошують: головне у таких практиках не магія, а увага до власних думок, чітке формулювання цілей та внутрішня готовність діяти для їх досягнення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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