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- Астрологія
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Полунична повня 30 червня 2026 року: найсильніші афірмації та маніфестації для залучення змін у життя
Уже 30 червня на небі зійде особлива літня Полунична повня. Астрологи та езотерики вважають, що саме цього дня енергія Місяця досягає піку, а правильно сформульовані афірмації та маніфестації можуть допомогти сфокусуватися на бажаних змінах.
30 червня настане Полунична повня — один із найсильніших місячних періодів літа. Назва походить із традицій корінних народів Північної Америки, які пов’язували цей час із дозріванням полуниці та початком сезону достатку.
У багатьох духовних практиках повний Місяць вважається моментом завершення циклів, внутрішнього очищення та усвідомлення того, що більше не працює у житті людини. Саме тому цей день часто використовують для практик наміру, афірмацій і роботи з особистими цілями.
Що таке афірмації та чому їх читають у повню
Афірмації — це позитивні твердження, які людина повторює, аби закріпити певний внутрішній стан або спрямувати увагу на бажані зміни.
Під час повні багато хто використовує такі практики як спосіб емоційно завершити старий етап і сформувати новий внутрішній фокус.
Приклад афірмацій на Полуничну повню:
Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу.
Я відкриваюся новим можливостям і приймаю зміни спокійно.
Я заслуговую на достаток, любов і внутрішню гармонію.
У моє життя приходять правильні люди й правильні рішення.
Я вдячний(а) за все, що вже маю, і готовий(а) рухатися вперед.
Маніфестації, які радять робити цього дня
Практики радять ввечері сісти у спокійній атмосфері та чітко записати бажання або наміри на найближчий період.
Важливо формулювати думки так, ніби бажане вже стало частиною вашого життя.
Наприклад:
Я живу у стабільності та відчуваю впевненість у майбутньому.
Моя праця приносить мені визнання і фінансовий достаток.
Я будую здорові стосунки, засновані на повазі та довірі.
Моє тіло, думки й емоції перебувають у балансі.
Після цього радять кілька хвилин побути в тиші, уявляючи результат і концентруючись на відчутті вдячності.
Езотерики наголошують: головне у таких практиках не магія, а увага до власних думок, чітке формулювання цілей та внутрішня готовність діяти для їх досягнення.
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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.