Полунична повня 30 червня 2026 року: що можна робити у цей день і які дії під суворою забороною

Полунична повня / © ТСН

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30 червня на небі зійде Полунична повня — одна з найсимволічніших повень року. Свою назву вона отримала від традицій корінних народів Північної Америки, які пов’язували цей період із початком сезону збору полуниці.

Астрологи переконані, що повний Місяць традиційно посилює внутрішню напругу, загострює емоції та виводить на поверхню ситуації, які довгий час залишалися невирішеними. Саме тому день вважають особливим і радять уважніше ставитися до власних рішень.

Що можна робити у Полуничну повню 30 червня

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Насамперед цей день добре підходить для завершення старих справ. Якщо ви довго відкладали важливе рішення або хотіли поставити крапку в певній ситуації, енергетика повні сприятиме цьому.

Корисно позбутися зайвих речей і провести очищення простору. У багатьох культурах повний Місяць асоціюється з очищенням дому від негативної енергії.

Також астрологи радять аналізувати власні стосунки, підбивати підсумки червня, записувати плани на майбутнє та прислухатися до інтуїції, яка у цей період може працювати особливо гостро.

Хорошою ідеєю стане спокійний вечір, медитація, відпочинок на природі або будь-які практики, які допомагають відновити внутрішній баланс.

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Що категорично заборонено робити

Експерти радять уникати конфліктів і серйозних сварок. У день повні люди часто стають більш імпульсивними, а незначна суперечка може швидко перерости у великий скандал.

Не варто ухвалювати рішення на емоціях, особливо якщо вони стосуються звільнення з роботи, великих покупок, кредитів або завершення стосунків.

Астрологи також не рекомендують починати нові масштабні проєкти, оскільки енергія повного Місяця більше спрямована на завершення, ніж на новий старт.

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Крім того, небажано перевтомлюватися, ігнорувати стрес, порушувати режим сну та давати обіцянки, у яких ви не впевнені.

З давніх часів повня вважалася періодом, коли варто відпустити старе, завершити незакриті питання та не дозволяти емоціям керувати важливими рішеннями.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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