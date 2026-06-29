Полунична повня 30 червня 2026 року: що принесе кожному знаку зодіаку особливий Місяць

Полунична повня / © ТСН.ua

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30 червня на небі зійде яскрава Полунична повня — назва походить із традицій корінних народів Північної Америки, які пов’язували цей період із сезоном збору полуниці. У 2026 році ця повня завершує енергетично насичений червень і відкриває новий цикл перед липнем.

Астрологи вважають, що повний Місяць традиційно виносить на поверхню приховані емоції, провокує важливі розмови, допомагає завершувати старі історії та ухвалювати рішення, які давно відкладалися.

Ось що Полунична повня принесе кожному знаку зодіаку.

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Овен

Ви відчуєте сильний приплив енергії. День сприятиме рішучим крокам у кар’єрі, однак уникайте конфліктів із близькими — емоції можуть бути надто гострими.

Телець

Повня принесе питання фінансів. Можливі несподівані витрати або важлива розмова про гроші. Добрий час, аби переглянути власні пріоритети.

Близнята

Для вас це період внутрішніх відкриттів. З’явиться шанс побачити ситуацію, яка давно турбувала, під новим кутом. Інтуїція працюватиме особливо сильно.

Рак

Емоційний фон буде дуже насиченим. Вам варто більше часу присвятити собі та власному відновленню. Старі переживання можуть нагадати про себе.

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Лев

Зросте увага до вашої особистості. Можливі цікаві знайомства, нові професійні контакти або несподівана підтримка від людей, на яких ви не розраховували.

Діва

Повня активізує тему роботи. Ви можете побачити результати зусиль останніх місяців. Хороший момент, аби завершити тривалі справи.

Терези

З’явиться бажання змінити звичний ритм життя. День сприятливий для навчання, подорожей або планування великих особистих трансформацій.

Скорпіон

Доведеться відпустити те, що давно втратило актуальність. Повня підштовхне вас до емоційного очищення та перегляду старих прив’язаностей.

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Стрілець

У центрі уваги опиняться стосунки. Можливе важливе рішення щодо партнерства, дружби або сімейних питань. Чесність стане головною умовою гармонії.

Козоріг

Організм потребуватиме відпочинку. Не перевантажуйте себе справами. Корисно звернути увагу на сон, режим дня та фізичний стан.

Водолій

Повня принесе творчий підйом. Ви відчуєте бажання створювати щось нове, проявляти себе або говорити про те, що довго стримували.

Риби

Ваш фокус зміститься на дім і родину. Можливі важливі сімейні новини або розмови, які допоможуть закрити старі непорозуміння.

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Астрологи радять у день Полуничної повні не поспішати з імпульсивними рішеннями, більше слухати себе і використовувати сильну місячну енергію для завершення всього, що більше не працює у вашому житті.

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