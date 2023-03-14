"Помре від болячки": некромантка – про серйозні проблеми зі здоров'ям у Путіна

За словами Тихої, медики намагаються "відкачати" диктатора, але нічого у них не виходить.

Українська відьма-некромантка, екстрасенска Марія Тиха заявила, що російський диктатор Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це вона сказала в інтерв'ю "УНІАН".

"Цього року я вже дивилася його здоров'я. Мені чітко випадало, що у 2023 році він буде на межі, порушуватиметься питання про якусь операцію. До того ж операцію якнайшвидшу, яку не можна буде відкладати", – зазначила Тиха.

За її словами, Путін має проблеми з судинами, з гормональним чоловічим здоров'ям, з нирками. Некромантка вважає, що диктатор "помре від болячки".

"На мою думку, зараз він перебуває під крапельницями. Його намагаються відкачати, але нічого не виходить. Плюс до всього, він взагалі має проблеми з кістками. Можливо, остеохондроз. Щось дуже сильно прищемляє йому нерв, від цього й синьота на його обличчі та руках", – підсумувала Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Марія Тиха попередила про нову загрозу і ще одну війну через 5 років. Також вона передбачила, коли закінчиться війна в Україні.

Читайте також: