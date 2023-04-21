Потужна зброя і природні катаклізми: прогноз для України на травень від тарологині

Минули Великодні свята — попереду травневі. Що на нас чекає в цей період?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

"Ми будемо отримувати допомогу, особливо у травні. Прийде допомога, на яку ми довго чекали і яка для нас є надважливою. Дуже багато буде подій, різних політичних рішень, запускається ніби рулетка в Україні — кожного дня нові події. Однозначно розпочнеться наш наступ. Єдина погана новина — природні катаклізми в Україні, пов’язані із землею, яка рухається. Мова йде про землетруси", — розповіла Людмила Хомутовська.

За її словами, про це говоритимуть у світі.

"У військовому плані — максимальна активність, повернення територій. На жаль, Росія не буде чекати. Вона буде активізуватися і в плані обстрілів. Травень не буде легким", — додала Людмила Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, США передадуть для ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інше. 19 квітня там оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн доларів.

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