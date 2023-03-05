Повалення диктаторів і новий етап життя суспільства: астрологиня озвучила прогноз на березень

Зокрема, у прогнозі йдеться про можливе повторення такого ж "ефекту, як з російським військовим кораблем".

Астрологічний прогноз на березень для України та світу зробила відома астрологиня Валентина Віттрок, яка попередила про багато нового.

Про це Віттрок написала у Мережі.

За словами астрологині, перші дні весни – це дуже чарівний період, під час якого в багатьох будуть прозріння та віщі сни. Це також чудовий час для вогненних знаків зодіаку, народжених на початку серпня, квітня та грудня.

"На початку березня у соціумі відбудуться помпезні події знаменитостей і коронованих", – зазначила Віттрок.

Вона попередила, що 7 березня відбудеться особлива повня і тоді розкриється якась таємниця.

"Слід пам'ятати, що будь-яка повня – це перш за все, критичний час, коли гравітація землі створює величезний дисбаланс у наших організмах, і будь-який сплеск може спричинити за собою низку негативних подій", – зауважила астроекспертка.

Вона також віщує, що від 7 березня очікується реорганізація таємних відомств.

"Амністують політичних в'язнів, відновлять у правах дисидентів, дадуть можливість повернутися на батьківщину тим, хто колись змушений був її покинути, або "відкриють" кордони для вільного в'їзду і виїзду з країни. Поява "месій", розгул містики і пророцтв, погіршиться епідеміологічна обстановка", – йдеться в повідомленні Віттрок.

Вона зауважила, що у країнах тотального режиму посилиться нагнітання страху.

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Водночас астрологиня дала оптимістичний прогноз на 14 і 15 березня.

"На тлі воєнних дій може бути такий же ефект, як з російським військовим кораблем, який затонув завдяки точному прицілу українського снайпера", – звернула увагу Віттрок.

У другій половині березня, а саме від 16 до 20 в езотеричних колах настануть так звані "прокляті дні". Тоді небажано укладати шлюби та влаштовувати якісь галасливі починання.

А від 20 березня, за прогнозом астрологині, почнеться новий етап у житті суспільства. 24 березня посаджене як у бізнесі, так і в теплицях "насіння" дасть свої сходи.

Від 24 березня до 12 червня Плутон перейде у знак Водолія.

"Фатальне дихання Плутона почне відчуватися не тільки в країнах Водолія: Росія/Канада, і просто в усьому світі... По всьому світу почнуть змітати диктаторські режими, і це дуже важливо для тих країн, де йдуть війни", – наголосила Віттрок.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька попередила українців про загрозу обстрілів у березні, зокрема й загрозу застосування хімічної зброї. Однак вона віщує і гарні новини з фронту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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