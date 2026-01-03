Повня вовка 3 січня 2025 року: що не можна робити цього дня

Повня / © Associated Press

Повня вовка 3 січня 2025 року вважається періодом підвищеної емоційної чутливості та внутрішньої напруги. Астрологи застерігають: у цей день краще уникати різких дій і рішень, адже вони можуть мати довготривалі наслідки. Саме тому є речі, яких під час повні радять не робити.

Не ухвалювати імпульсивних рішень

Під впливом повні емоції загострюються, тому важливі життєві кроки краще відкласти на кілька днів.

Не з’ясовувати стосунки

Сварки, претензії та ультиматуми у цей період легко виходять з-під контролю й можуть залишити тривалий конфлікт.

Не перевантажувати себе роботою

Фізичне та емоційне виснаження під час повні відчувається сильніше, ніж зазвичай.

Не повертатися до старих образ навмисно

Аналіз минулого можливий, але самокритика й самозвинувачення лише підсилюють напругу.

Не робити великих фінансових витрат

Покупки «на емоціях» часто виявляються невдалими або зайвими.

Не ігнорувати потребу у відпочинку

Порушення режиму сну в період повні може призвести до тривожності та дратівливості.

Повня Вовка — це час спостереження, а не активних дій. Найкраща стратегія цього дня — спокій, зменшення навантажень і уважне ставлення до власного стану.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.