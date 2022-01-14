Повня 18 січня: три ефективні ритуали для залучення грошей та краси

Місяць здавна приваблював людей.

Перша повня у січні 20222 припадає на 18 січня. Вже давно заведено що саме повня вважається найчарівнішою ніччю. Цієї ночі посилюється сила Місяця. Езотерики вважають повні найпотужніший період кожного місяця, адже закладається основа нашого майбутнього.

Існують численні прикмети, обряди та ритуали в повню для підвищення привабливості та сексуальності, для залучення грошей і навіть для позбавлення від проблем.

Повня: ритуал для посилення краси

У повню у склянку гарячої води покласти лівою рукою сіль, а потім розташувати її під світлом Місяця. Поки сіль розчиняється, потрібно уявляти як небесне світило даватиме вам красу та шарф. Склянку залишити на вікні до ранку. Після пробудження потрібно вмитися і відпити ковток води зі склянки, представляючи як вода входить у вас, а краса проявляється. Потім обряд необхідно повторювати щодня, доки вся вода не буде випита.

Повня: ритуал для збільшення грошей

Езотерики вважають, що це найпростіший і найдієвіший спосіб залучення великих грошей в оселю, який не вимагає жодних складних дій або атрибутів. У ніч на повний місяць потрібно розкидати невелику жменю монет найбільшого номіналу на всіх підвіконнях квартири. Жменя обов'язково має складатися з парної кількості монет.

Також читайте Перша повня 2022 року: гороскоп для всіх знаків року

Якщо у вас є можливість з вікна спостерігати диск повні, це в кілька разів посилить ефект від ритуалу, якщо такої можливості немає нічого страшного, — просто уявіть Місяць. Встаньте навпроти вікна, покладіть руки на розкидані монети, подивіться з вікна на повні і подумки промовте слово про те, щоб Місяць збільшив кількість ваших коштів.

Дуже важливо вимовляти ці слова зі щирим проханням. Важливо: у жодному разі не дивіться на диск місяця безперервним поглядом: погляд потрібно періодично переводити на монети, потім на місяць. Слова потрібно вимовляти по три рази над кожною розкиданою жменею монет.

Повня: ритуал для усунення проблем із життя

Візьміть мед, корицю та коричневий цукор, відміряйте кожного інгредієнта по сім столових ложок, приготуйте суміш.

Наміряючись прийняти душ, візьміть зроблену Вами мазь і нанесіть вміст на своє тіло, витримайте не більше семи хвилин. Поки час йде уявляйте, як все наносне, погане йде від Вас. Змийте чарівну суміш під контрастним душем. Буквально наступного ранку відчуєте неймовірний приплив сил. При використанні цієї суміші зверніть увагу на власну непереносність будь-яких продуктів або алергії.

Читайте також:

Астрологічний прогноз на 2022 рік