Повня 19 грудня 2021 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Езотерики вважають, що під час повні можна розпочинати справи, які розраховані на тривалу перспективу.
19 грудня 2021 року над землею зійшла повня і для землян настав важливий момент, адже ця місячна фаза здавна вважається чи не найважливішою у циклі.
Езотерики вважають, що під час повні можна розпочинати справи, які розраховані на тривалу перспективу, адже у цей момент Місяць перебуває в апогеї свого впливу.
Тому читайте детальний і точний гороскоп у час повні 19 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Сьогодні усвідомте, що ви маєте право робити помилки. Ви ухвалюєте рішення і залишаєте ваші проблеми у минулому. Наступного разу все скластись якнайкраще.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Ви - там, де маєте бути. Зараз найголовніше - стати цілісною особистістю. Також пам'ятайте про те, що ви володієте силою змінити цей світ.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Ви - саме та людина, якою хочете бути. Ви - найкраще версія себе, не забувайте про це, будь ласка. Відпустіть всі брехливі проєкції та прийміть свою істинну сутність.
РАК (22 червня-22 липня)
Ви - яскрава та творча особистість. Ваші дії та рішення показують ваші цінності. Зараз потрібно, відчувати себе, мов вдома у своєму серці та душі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Поважайте себе таким чи такою, якими ви є насправді. Спробуйте сьогодні використати цю афірмацію, мов частину молитви.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Будьте впевненими у собі та своїх силах, будьте впевнені у тому, що ви можете приймати як і радощі життя, так і його втрати.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Зараз ви благословенні оптимізмом та цінуєте свої можливості та властивості. Нехай невдачі не применшують вашої значущості як особистості. Навіть, якщо чомусь не суджено статися, ви отримаєте цінну інформацію, а також наберетеся мудрості та досвіду.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Вірте у те, що ви заслуговуєте любові і турботи. Іноді люди, що вас оточують можуть здивагати ваші особисті рамки, тому прийміть те, що ви маєте зцілитися.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
З любов'ю і турботою про себе незабаром ви зцілитеся від душевних ран. Ваше майбутнє сповнене любові та світла.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Пам'ятайте, що варто потурбуватися про себе. І щоб ви могли і далі турбуватися про себе, знайдіть час для відновлення.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Навчіться бути вдячним за все, що приносить вам доля. Відчувайте турботу, підтримку небес, щоб ви могли жити кращим життям.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Підтримуйте зв'язок зі світом, будьте сприйнятливі до радості і любові, що стікають до вас. Благословіть вашу саморефлексію.
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