Повня 19 грудня 2021 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Повня 19 грудня 2021 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Езотерики вважають, що під час повні можна розпочинати справи, які розраховані на тривалу перспективу.

19 грудня 2021 року над землею зійшла повня і для землян настав важливий момент, адже ця місячна фаза здавна вважається чи не найважливішою у циклі.

Езотерики вважають, що під час повні можна розпочинати справи, які розраховані на тривалу перспективу, адже у цей момент Місяць перебуває в апогеї свого впливу.

Тому читайте детальний і точний гороскоп у час повні 19 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

ТСН.ua

Сьогодні усвідомте, що ви маєте право робити помилки. Ви ухвалюєте рішення і залишаєте ваші проблеми у минулому. Наступного разу все скластись якнайкраще.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

ТСН.ua

Ви - там, де маєте бути. Зараз найголовніше - стати цілісною особистістю. Також пам'ятайте про те, що ви володієте силою змінити цей світ.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

ТСН.ua

Ви - саме та людина, якою хочете бути. Ви - найкраще версія себе, не забувайте про це, будь ласка. Відпустіть всі брехливі проєкції та прийміть свою істинну сутність.

РАК (22 червня-22 липня)

ТСН.ua

Ви - яскрава та творча особистість. Ваші дії та рішення показують ваші цінності. Зараз потрібно, відчувати себе, мов вдома у своєму серці та душі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

ТСН.ua

Поважайте себе таким чи такою, якими ви є насправді. Спробуйте сьогодні використати цю афірмацію, мов частину молитви.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

ТСН.ua

Будьте впевненими у собі та своїх силах, будьте впевнені у тому, що ви можете приймати як і радощі життя, так і його втрати.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

ТСН.ua

Зараз ви благословенні оптимізмом та цінуєте свої можливості та властивості. Нехай невдачі не применшують вашої значущості як особистості. Навіть, якщо чомусь не суджено статися, ви отримаєте цінну інформацію, а також наберетеся мудрості та досвіду.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

ТСН.ua

Вірте у те, що ви заслуговуєте любові і турботи. Іноді люди, що вас оточують можуть здивагати ваші особисті рамки, тому прийміть те, що ви маєте зцілитися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

ТСН.ua

З любов'ю і турботою про себе незабаром ви зцілитеся від душевних ран. Ваше майбутнє сповнене любові та світла.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

ТСН.ua

Пам'ятайте, що варто потурбуватися про себе. І щоб ви могли і далі турбуватися про себе, знайдіть час для відновлення.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

ТСН.ua

Навчіться бути вдячним за все, що приносить вам доля. Відчувайте турботу, підтримку небес, щоб ви могли жити кращим життям.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

ТСН.ua

Підтримуйте зв'язок зі світом, будьте сприйнятливі до радості і любові, що стікають до вас. Благословіть вашу саморефлексію.

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