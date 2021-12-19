Повня 19 грудня 2021: що потрібно робити, чого варто уникати і як правильно загадувати бажання

Повня 19 грудня 2021: що потрібно робити, чого варто уникати і як правильно загадувати бажання

Це повня начебто поверне вас обличчям до самого себе.

19 грудня, в день святого Миколая, настане остання повня 2021 року. Зауважимо, що

вона настане за два дні до зимового сонцестояння, яке цього року припадає на 21 грудня. Врахуйте, що коли ці дві астрономічні події відбуваються дуже близько, грудневу повню називають Місяцем Сонцестояння або Місяцем довгої ночі.

Цікаво, що повня у день зимового сонцестояння також називається Траурним місяцем. Адже в ці зимові дні ви повинні дозволити метафорично померти всьому, що вам більше не належить.

Повня 19 грудня 2021: думка езотериків та астрологів

У повню 19 грудня добре помолитися про зцілення від хвороби, здобуття стабільності в особистому житті, успіх у бізнесі, захист від недругів і гармонію в сім'ї.

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Додамо, що груднева повня буде відбуватися у знаку Близнюків, тому найбільші проблеми можуть очікувати нас у сфері кохання та спілкування. Астрологи вважають, що не виключено, що це повня начебто поверне вас обличчям до самого себе. Наприкінці 2021 року настав час попрощатися із завищеними очікуваннями та ілюзіями. Підсумуйте підсумки року, подивіться що ви придумали, а що — істинно ваше.

Попереду — ще два місяці зими, через це повня 19 грудня — цей час знайти в собі силу та стійкість, щоб рухатися далі. Тому потрібно поставити собі мету наступного року.

Повня 19 грудня: що потрібно робити

Сприятливо спілкуватися зі знайомими та незнайомцями.

Можна здійснювати короткі подорожі та переміщення у просторі.

Отримуйте знання та шукайте потрібну інформацію.

Приймайте рішення.

Запалюйте свічки червоного, білого та зеленого кольорів.

Прикрасьте житло плющем, омелою, червоними ягодами та паличками кориці.

На робочому столі поставте кристали обсидіан або оніксу.

Повня 19 грудня: що не можна робити

Порушувати гармонію внутрішнього стану.

Займатись дуже серйозними справами.

Робити великі покупки та великі фінансові витрати.

Повня 19 грудня: як загадувати бажання

Перед загадуванням бажання потрібно прибрати все зайве з приміщення, думок, душі – зробити прибирання та прийняти душ. Загадуючи бажання, не можна вживати такі слова як "не" та "хочу". Потрібно говорити "бажаю", "сподіваюся" тепер. Бажання потрібно сформулювати дуже чітко, описуючи всі деталі, візуалізуючи та представляючи його. Також деякі астрологи рекомендують у повню загадувати бажання так, ніби вони збулися, промовляти свої відчуття.

Зауважимо, що наступна повня відбудеться вже 17 січня 2022 року, тоді зійде "вовчий" Місяць.

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