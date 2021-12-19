Повня 19 грудня 2021: три ритуали та обряди для залучення грошей

Традиційно ритуали для отримання грошей роблять у ніч повні, коли небо ясне і на ньому вона добре видна.

19 грудня 2021 року над Землею зійде остання повня цього року. У календарях народів світу її називають Місяцем довгої ночі, холодним, вовчим, дубовим Місяцем, Місяцем тріска дерев і великим зимовим Місяцем.

Астрологи та езотерики з давніх-давен вважали, що повня — це час, коли людина накопичує максимум енергії, тому в ці дні можна проводити різні обряди та ритуали для залучення, наприклад, любові, грошей, виконання бажань. Також повня — час енергетичного піка, коли при мінімумі зусиль можна досягти максимального результату.

Повня — наймагічніший період. Саме в цей час вважається, що сновиди ходять по дахах, а відьми влаштовують свої шабаші. Через це пропонуємо вашій увазі три ритуали на останній місяць цього року для залучення грошей.

Повня 19 грудня: ритуал для збільшення грошей

Цей ритуал робиться в ніч повні, коли небо ясне і на ньому вона добре видно. Вам знадобиться чашка та монета сріблястого кольору. Наповніть чашу проточною водою або водою з джерела і киньте її.

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Поставте місткість з водою на підвіконня таким чином, щоб у неї падало місячне світло. Постарайтеся, щоб вона хоч трохи позначилася на ній. Неквапом проведіть рукою над водою, начебто ви збираєте долонею місячне срібло. Після цього воду вилийте в землю, а монету покласти в гаманець і завжди носити із собою для залучення грошей.

Повня 19 грудня: обряд для грошей

Беремо три будь-які монети однакового номіналу, які потрібно покласти в ліву кишеню, при цьому одяг має бути повсякденним. А у праву кишеню – будь-який магніт. Після цього запалюємо свічку. Чекаємо, коли свічка повністю прогорить, перекладаємо монети з кишені в гаманець і зберігаємо їх там до наступної повні. Езотерики вважатимуть, що монети залучатимуть грошові потоки весь цей час. Зауважимо, що цей ритуал можна проводити щомісяця у повний місяць.

Повня 19 грудня: обряд для залучення грошей

У повний місяць зберіть по будинку всю дрібницю. Після того як прийняли душ, старанно "полийте" себе дощем монет, але їх перед цим обов'язково помийте. Езотерики вважають, що цей обряд працює найкраще для разових здобутків грошей.

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