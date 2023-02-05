Повня 5 лютого 2023 року: що потрібно зробити і що категорично заборонено

У нього просили допомоги, до нього зверталися по захист, на нього сподівалися. З давніх-давен його силу використовували шамани і знахарі, присвячуючи йому свої ритуали та обряди.

Сучасні астрологи вважають, що з ним так чи інакше пов'язані всі процеси Землі. А в арсеналі у знахарів та чаклунів є магічні обряди, які потрібно виконувати коли на небі з'являтиметься Місяць.

Пам'ятайте, що в цей час місячного циклу думки та бажання можуть легко матеріалізуватись, тому потрібно бути максимально обережними.

Повня 5 лютого 2023 року: що категорично не можна робити

щось виносити з дому;

позичати чи віддавати речі;

заготовляти дрова чи будівельний матеріал для нового будинку;

обрізати чи прищеплювати дерева;

піддаватися негативним емоціям;

потрапляти під вплив інших;

перестаратися з фізичним навантаженням та спортом.

Повня 5 лютого 2023 року: що можна робити

почистити простір як фізичний, і ментальний;

викинути старі речі та установки;

переглянути коло спілкування;

лити менше молока в їжу та сипати менше крупи.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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