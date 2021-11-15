Повня бобра 19 листопада 2021 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Повня бобра 19 листопада 2021 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Повня наповнює всіх, хто творить особливою силою.

19 листопада над Землею зійде повня і відбудеться місячне затемнення.

Повня: що це таке

Повня – час переходу від другої фази місячного циклу до третьої. У цей час вплив Місяця на людей і навколишній світ особливо помітно. Період сили Місяця триває три дні, з 15 по 17 місячну добу.

Повня 19 листопада: астрологія та езотерика

Повня наповнює всіх, хто творить особливою силою, яка бере своє джерело у захваті двох вічних закоханих — Землі та Місяця. Це ритуальний і медитативний час, коли потрібно відпустити і позбудьтеся віджилого, не актуального і насолоджуйтеся світлом Місяця.

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Це повня в Тельці, коли почнеться коридор затемнень. Присвятіть цей час турботам про себе та внутрішні роздуми. Не піддавайтеся емоціям, особливо хвостами з минулого. Чекайте на чисту та свіжу енергію зими, яка все оновить на сонячне затемнення 4 грудня.

Зміцнюйте особисту силу, робіть правильні вибори, можливо, важкі, але компромісні варіанти.

Цю повню у листопаді називають жалобною, сніговою, темною, туманною, божевільною, кривавою, яблучною, морозною. Також це повня бобра, пошуку і місяць, коли олені скидають роги. Зрозуміло, що всі ці гарні назви пов'язані з в'яненням природи та природними циклами. Розглянемо одне з них, наприклад, повню бобра. Зараз ця назва не викликає у нас жодних асоціацій, просто в цей час бобри активно будують свої греблі, а наші предки, помітивши це, дали таке визначення. Вважає, що свій календар назв повного місяця був у більшості народів у давнину.

Повня 19 листопада: що категорично не можна робити

Проводити хірургічні втручання.

Давати і брати в борг.

Сваритися, приймати серйозні рішення, які стосуються любовної сфери.

Міняти місце роботи.

Повня 19 листопада: що потрібно робити

Закінчити всі старі справи, нові проєкти зірки радять відкласти.

Почати дієту.

Зайнятися творчістю.

Загадати бажання.

Візуалізувати потаємне

Почати відпочинок та медитації.

Повний місяць 19 листопада 2021 року: грошовий ритуал

Для цього ритуалу потрібно взяти кілька великих купюр та відчинити вікно. Показуємо Місяцю чи небу ці гроші та розповідаємо, що нам потрібно ще. Дякуємо Місяцю за все, що він нам уже дав. Приносимо йому маленький подарунок – стрічку, фрукти. Подарунок має лежати біля вікна до ранку. Вранці віднесіть його на природу у гарне місце. І ще раз подякуйте та попросіть, щоб задумане здійснилося. Не забуваємо про те, що найважливіше в будь-якому ритуалі — це намір та віра у його виконання.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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