Повня черв'яка 7 березня 2023 року: що обов'язково потрібно робити і категорично заборонено

Його назва — повня хробака. Така дивна, на перший погляд, назва повні, походить зі стародавнього сільськогосподарського календаря, адже в цей період із землі починають вилазити черви.

Станеться це 7 березня 14:40 за київським часом.

Також цю повню називають:

Місяць вітрів;

Місяць плуга;

Місяць воронів;

Місяць снігових сліз;

Місяць цнотливості;

Місяць бруньок;

Місяць оновлення;

Місяць зерна;

Місяць снігової сліпоти.

Повня 7 березня 2023 року: що потрібно робити

почистити простір, як фізичний, так і ментальний;

позбутися старих речей;

переглянути коло спілкування;

уникати великих починань;

утриматися від оформлення кредиту;

голодувати;

зробити розвантаження організму;

робити косметичні процедури;

утриматися для хірургічних втручань у організм;

здійснювати піші прогулянки на свіжому повітрі;

бажано утриматися від вживання алкоголю.

Повня 7 березня 2023 року: що категорично заборонено

не рекомендується виконувати планові операції;

вести серйозні розмови з керівництвом чи проводити косметологічні процедури;

брати чи давати в борг;

не слід їсти.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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