Повня хробака 18 березня 2022 року: гороскоп для всіх знаків року

Що принесе ця повня знакам зодіаку?

Вранці 18 березня над Україною зійде перша весняна повня, яку ще називають Місяцем хробака.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку у період повні 18 березня 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Потрібно вирушати в дорогу. Час настав. Не впевнені, що готові? Не бійтеся. Доля відкриває перед вами замки, додає енергію та оновлює життя. Вона нагадує: де б ви не були - це хороший початок для старту. Помізкуйте над тим, що зупиняє вас на цьому шляху. Не піддавайте почуттю непевності в собі або яскравому вогню гніву. Ви повинні побачити, хто ви насправді без цих почуттів.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Іноді найбільший вклад у справу вносять найдрібніші речі. Зараз час заземлитися, щоб відпустити свій біль. Зверніть увагу на крихітне насіння, яке прокладає собі шлях крізь ґрунт навесні, на плями на камінні, прислухайтеся до щебету пташок. Так ви навчитеся звертати увагу не лише на події у зовнішньому світі, але у власному житті.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Легко вибирати найкращу дорогу і йти по ній вперед, якщо життя розставляє великі знаки, які світяться. Важче, якщо нічим не примітна стежка ледве підсвічена крихітними вогниками. Важливо шукати у житті саме такі вогники. Зверніть увагу на те, які можливості ви упускаєте, коли вся ваша увага звернена на віддалені горизонти, які зручні стартові майданчики розсипаються у пил, коли ви женетеся за чимось більшим, які маленькі зірки втрачаються, коли ви задивляєтеся на феєрверки та прожектори.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Найкращий спосіб виділитися - це просто бути собою. Закрийте очі. Любіть себе такими, якими ви є - це найкращий засіб від чималої кількості хвороб. Будьте бажаним гостей в оселі своєї душі. Будьте добрішими до себе.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ви прекрасні такими, якими є нині. Перестаньте змагатися або намагатися виділитися з натовпу. Знайдіть свої фото з дитинства або юності. Ви і досі зберігає ту іскру з минулих часів. Не бійтеся нею скористатися. Коли ви відчуєте, що ви недостатньо красиві, недостатньо багаті або з вами зараз відбувається щось не те, дістаньте це фото та відчуйте ту дитячу легкість і дозвольте їй поселитися у вашому серці.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Якщо ви змагаєтеся з кимось, то відходите від правди і прокладаєте не справжній, а фальшивий шлях. Аутентичність - це щоденна практика відпускання того, ким, на нашу думку, ми маємо бути і прийняття того, ким ми є насправді. Мисліть конкретно та відшукайте власне "Я".

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Крокуйте по землі власними ногами, бігайте або займіться якимось мистецьким проєктом, попри війну. Не обмежуйте себе. Країни ви потрібні здоровими та творчими. Почніть рухатися і душею, і тілом. Підтримуйте всі свої пориви, стійте твердо на ногах та готуйтеся зробити крок і почати рух вперед. Підбадьорите себе на цьому шляху.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Заселяйтеся, але водночас будьте у потоці. Ці досить езотеричні слова насправді говорять про те, що коли приходить буря, дерева опускають коріння глибше. Тому зрозумійте, що потік і заземлення - ці дві сили мають працювати разом.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Не треба знищувати себе зсередини неконтрольованими викидами енергії - фізичної, розумової або емоційної. Замість цього варто перетворити її силу творення. Усвідомте свої бажання зараз. Вони допоможуть вам опанувати життєву силу, щоб ви могли рухатися цілеспрямовано. Годі брати непосильний життєвий темп.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Подумайте про ті моменти, коли ви діяли усвідомлено та осмислено, тобто, коли ви були присутні в теперішньому (тут і зараз, як кажуть духовні практики) і вимірювали силу своїх рішень. Зафіксуйте, де ці відчуття народжувалися у вашому тілі. Спробуйте відчути, що ви, а не ваші емоції. Вивчіть ці закономірності, а потім виберіть тактику, яка допоможе вам зберігати спокій.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Зараз відділюйте особисте від громадського. Всьому своє місце і час під сонцем. Найважливіше у житті не завжди відкрите зайвим глядачам. Зараз грань між громадським і власним стала дуже тонкою.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Цілком нормально демонструвати одне обличчя на публіці, а інше - в приватних умовах. Дійсно, якщо ви хочете вивчите себе, бо це просто необхідно. Поспілкуйтеся з внутрішньою правдою там, де це можливо. Вивчіть її всередині, перед тим як виносити назовні. Так ви пізнаєте себе поступово - істину за істиною.

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