Повня хробака 18 березня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Повня хробака 18 березня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

За дивною, на перший погляд, назвою повні таїться позитивні енергії Місяця.

18 березня 2022 року настане перша весняна повня цьогоріч. Астрологічно повня зійде над Землею о 9:18 за київським часом.

Повня черв'яка 18 березня 2022: що це означає

Здавна майже кожен народ мав свої назви для кожної повні в році. Вони були пов'язані насамперед із сільськогосподарськими календарями фермерів чи корінних народів тієї чи іншої країни. Повня у березні згідно з цими календарями називається Місяцем хробака.

Вона може здатися з першого погляду смішною та безглуздою. Однак тут підкреслено біологічну особливість — через підвищення температури навесні з-під землі починають вилазити хробаки. Інші назви для повні в березні — Місяць насіння, яєчний Місяць, Місяць вітрів, Місяць плуга, Місяць воронів, Місяць снігових сліз, дівочий Місяць, цнотливий Місяць, Місяць нирок, соковитий Місяць, Місяць оновлення, Місяць зерна, Місяць снігової сліпоти.

Повня хробака 18 березня 2022: особливості енергій

У повню 18 березня 2022 року енергія буде вириватися на поверхню і закликати вас до зростання і досліджень. Зверніть увагу на початок нових проєктів, крах ілюзій та прагнення до істини.

Повня 18 березня 2022: Місяць у Діві

Крім того, повня у березні 2022 — це ще й період Місяця в Діві. Астрологи вважають, що цей період — чудовий час для роботи, що вимагає уваги до деталей.

Зауважимо, що ваші впевненість і комфорт зараз насамперед залежить від ясності та порядку у речах, думках, емоціях. Потрібно навести лад у тих місцях та сферах життя, де його немає, де все хаотично. Намагайтеся бути більш терпимими до недосконалостей цього світу. Довіртеся всесвіту і дозвольте всьому текти своїм річищем. Адже не все в цьому житті трапляється згідно з нашими очікуваннями.

Зверніть увагу на роботу підшлункової залози, тонкого кишківника, сліпої кишки, травної системи, органів чуття.

Повня 18 березня 2022 року: що очікує Україну

Для України повня 18 березня обіцяє духовне відродження, зміцнення суспільного устрою, зростання статусу країни у світі, успіх президента, але водночас є ризик для політиків. Слід очікувати удачу в спілках, велику міграцію, гордість за українців, популярність на весь світ та сюрпризи від світобудови.

У цей час злетять маски. Громадськість дізнається нові факти про тих, хто служить силам пітьми, руйнування та хаосу. Вони обрубують гілку, на якій сидять.

Повня 18 березня 2022: як правильно загадувати бажання

Щоб допомогти Україні на енергетичному плані, потрібно загадувати в цей час свої найзаповітніші бажання і займатися духовними практиками. Саме Місяць, який супроводжував людство протягом його розвитку, допоможе здійснитися вашим мріям. Але є певні правила безпеки для загадування бажань.

Наприклад, не можна розповідати про бажання не можна нікому доти, доки вона не здійсниться. Якщо бажання не виповниться до наступного повного місяця, його можна буде знову загадати через місяць — під час наступної повні, при цьому потрібно чітко сформулювати бажану мету.

Повня 18 березня 2022: езотерика

Езотерики вважають, що в першу весняну повню потрібно провести аналіз власних цілей, потенціалу, особистої мотивації. Зараз потрібно не слухати плітки та не піддаватися на погані новини. Потрібно шукати справжніх друзів та однодумців, які стануть для вас справжньою опорою.

Повня хробака 18 березня 2022: що потрібно робити

взяти емоції під контроль;

слухати серце та душу;

налаштуватися на радість, любов, подяку, творчість;

шукати своє місце у новому житті;

радіти попереднім успіхам;

пишається собою.

Повня хробака 18 березня 2022: що не потрібно робити

не впадати в паніку, злість, страх, розпач;

не вірити собі;

сумніватися;

лінуватися;

нічого не робити на благо країни;

принижуватися.

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