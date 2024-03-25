Повня хробака 25 березня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Повня - важливий час з погляду енергетики.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на повню хробака 25 березня 2024 року розповідає, що в Овнів попереду нові відкриття, а у Близнят залишилося мало кохання.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на повню хробака 25 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Довіряйте партнеру. Шукайте однодумців на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свою майстерність у землю. У стосунках шукайте опору. Не нудьгуйте у справах.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Зберіться, у вас ще залишилося трішки сил. Кохання зосталося на денці. Замисліться над зміною місця роботи.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П’ятірка пентаклів"

Затягніть пояси. У стосунках буде мало емоцій, а у робочих питаннях - дріб’язок коштів.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Обирайте вдумливо. У коханні потрібна пауза. Зрозумійте, що вас надихає на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз жезлів"

Настав час діяти. Додайте жару у стосунках. У розв’язанні робочих питань проявіть ініціативність.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Верховна жриця"

Час проявити мудрість. У коханні прислухайтеся до інтуїції. Довіряйте серце у створенні кар’єри.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Самітник"

Урівноважте емоції. Дійте обережно у стосунках. Довіряйте собі на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - спокуси. У коханні доречно їм піддатися, а на роботі ліпше оминати.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вас очікують випробування. У стосунках ліпше не провокувати долю. Уникайте скандалів на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз кубків"

Ви наповнені любов’ю, покажіть її світу. У коханні не стримуйте себе. Слухайте голос серця у русі кар’єрними сходами.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте те, що вам дороге. У коханні спирайтеся на партнера. У роботі покажіть, що ви професіонал.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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