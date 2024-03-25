Повня хробака 25 березня 2024 року: потужні езотеричні ритуали та обряди

Повня - це гарний час, щоб виконувати різноманітні обряди та ритуали

Назви повного місяця відображають особливості кожного місяця в різних культурах. Наприклад, у Європі та Америці повню у березні часто називають місяцем хробака через початок активності земляних хробаків у ґрунтах після зими. Поява черв'яків супроводжується прильотом граків та інших птахів, які є символом весни.

Ще одним ознакою настання весни є березневе рівнодення. З астрономічного погляду, саме березневе рівнодення позначає початок весни на Північній півкулі.

У 2024 році повня хробака припадає на 25 березня.

У цьому році березнева повня відбудеться після березневого рівнодення (яке припадає на 20 березня), тому його також можна назвати Великодньою повнею. У традиційній християнській традиції Великдень завжди святкується у першу неділю після повного місяця великоднього періоду; наприклад, у 2024 році католики Великдень святкуватимуть 31 березня.

Також повня у березні має різноманітні назви в різних культурах:

У китайців він відомий як Сонний Місяць.

У кельтів він називався Місяцем Вітрів.

Віккани святкують його як Цнотливий Місяць.

У черокі цей місяць відомий як Вітряний Місяць.

На південній півкулі його можуть називати Урожайним Місяцем або Кукурудзяним Місяцем.

Тому підготували для вас три потужних ритуали з погляду езотерики, які можна виконати під час повні, зокрема під час Місяця хробака:

Ритуал очищення та відновлення енергії: Почніть з медитації для зосередження своєї уваги та очищення своєї свідомості від негативних впливів.

Під час медитації візуалізуйте, як ваше тіло наповнюється світлом і чистотою, а негативна енергія розсіюється.

Після медитації можна провести ритуал очищення з використанням ароматичних трав або ефірних олій, таких як шалвія, лаванда або евкаліпт. Ритуал відпущення старого та приваблення нового: Напишіть на папері всі негативні речі, звички або ситуації, з якими ви хочете розлучитися.

Під час повного місяця хробака, спаліть цей список, уявляючи, як разом зі димом відходить негативна енергія.

Після цього напишіть новий список зі своїми мріями, намірами та прагненнями. Зосередьтеся на позитивних аспектах вашого майбутнього. Ритуал з'єднання з природою: Вийдіть на прогулянку в природу, в ліс або біля водойми під час повного місяця хробака.

Знайдіть комфортне місце для сидіння і проведіть кілька хвилин в медитації, уявляючи, як ваша енергія поєднується з енергією природи.

Проявіть свою вдячність за природний світ і підтвердіть своє з'єднання з ним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.