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Повня в Овні 29 вересня 2023 року: три потужні езотеричні ритуали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Повня в Овні 29 вересня 2023 року: три потужні езотеричні ритуали

Повня - важливий період з погляду езотерики / Фото: Pexels

Під час повні можна виконати певні езотеричні ритуали

Ось три можливих езотеричних ритуали під час повні в Овні 29 вересня 2023 року:

  1. Ритуал з чистою енергією:

    Мета: Очищення від негативних енергій та залучення чистої та позитивної енергії.

    Як виконати:

    • Знайдіть спокійне місце на свіжому повітрі або вдома, де вас ніхто не порушує.
    • Сядьте в медитативному стані, замкнувши очі.
    • Відобразіть у своєму розумі негативні емоції і енергію, які вам потрібно позбутися.
    • Зображуйте собі, як повню очищує цю негативність та заміняє її світлом і позитивною енергією.
    • Слід пройнятися цією енергією і відчуйте, як вона наповнює вас.
    • Закрийте ритуал словами подяки і відкрийте очі.

  2. Ритуал для встановлення цілей:

    Мета: Визначення і закріплення особистих цілей і бажань.

    Як виконати:

    • Сідайте в тихому місці з папером і ручкою.
    • Закрийте очі і зосередьтеся на своїх мріях і цілях. Відобразіть собі, що ви хочете досягти.
    • Напишіть ці цілі на папері і додайте якнайбільше деталей.
    • Спрямуйте свій намір, позитивну енергію і віру в те, що ви досягнете ціль.
    • Зав'яжіть папір вузлом або запечатайте його в конверті, символізуючи закріплення вашого наміру.
    • Під час повню, тримайте цей папір поблизу себе і відображайте на ньому свої цілі. Вірте в їхнє виконання.

  3. Ритуал для спілкування з внутрішнім "я":

    Мета: Підсилення зв'язку з внутрішнім "я", інтуїцією та внутрішньою мудрістю.

    Як виконати:

    • Сідайте в медитативному стані з відкритими очима.
    • Визначте свій намір спілкування з внутрішнім "я" і підсилення інтуїції.
    • Ретельно спостерігайте за небом під час повню, спрямовуючи свою увагу на Місяць.
    • Уявляйте, що Місяць є вікном до вашої душі і мудрості.
    • Поставте свої питання або виражайте свої думки в цей момент і слухайте внутрішній голос.
    • Запишіть свої враження та відповіді, які ви отримали.

Ці ритуали можуть допомогти вам відчути зв'язок з космосом і поглибити свої езотеричні практики під час повню в Овні 29 вересня 2023 року. Пам'ятайте, що важливо виконувати їх з вірою та повним серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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