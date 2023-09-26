Повня в Овні 29 вересня 2023 року: три потужні езотеричні ритуали

Під час повні можна виконати певні езотеричні ритуали
Ось три можливих езотеричних ритуали під час повні в Овні 29 вересня 2023 року:
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Ритуал з чистою енергією:
Мета: Очищення від негативних енергій та залучення чистої та позитивної енергії.
Як виконати:
- Знайдіть спокійне місце на свіжому повітрі або вдома, де вас ніхто не порушує.
- Сядьте в медитативному стані, замкнувши очі.
- Відобразіть у своєму розумі негативні емоції і енергію, які вам потрібно позбутися.
- Зображуйте собі, як повню очищує цю негативність та заміняє її світлом і позитивною енергією.
- Слід пройнятися цією енергією і відчуйте, як вона наповнює вас.
- Закрийте ритуал словами подяки і відкрийте очі.
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Ритуал для встановлення цілей:
Мета: Визначення і закріплення особистих цілей і бажань.
Як виконати:
- Сідайте в тихому місці з папером і ручкою.
- Закрийте очі і зосередьтеся на своїх мріях і цілях. Відобразіть собі, що ви хочете досягти.
- Напишіть ці цілі на папері і додайте якнайбільше деталей.
- Спрямуйте свій намір, позитивну енергію і віру в те, що ви досягнете ціль.
- Зав'яжіть папір вузлом або запечатайте його в конверті, символізуючи закріплення вашого наміру.
- Під час повню, тримайте цей папір поблизу себе і відображайте на ньому свої цілі. Вірте в їхнє виконання.
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Ритуал для спілкування з внутрішнім "я":
Мета: Підсилення зв'язку з внутрішнім "я", інтуїцією та внутрішньою мудрістю.
Як виконати:
- Сідайте в медитативному стані з відкритими очима.
- Визначте свій намір спілкування з внутрішнім "я" і підсилення інтуїції.
- Ретельно спостерігайте за небом під час повню, спрямовуючи свою увагу на Місяць.
- Уявляйте, що Місяць є вікном до вашої душі і мудрості.
- Поставте свої питання або виражайте свої думки в цей момент і слухайте внутрішній голос.
- Запишіть свої враження та відповіді, які ви отримали.
Ці ритуали можуть допомогти вам відчути зв'язок з космосом і поглибити свої езотеричні практики під час повню в Овні 29 вересня 2023 року. Пам'ятайте, що важливо виконувати їх з вірою та повним серцем.
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