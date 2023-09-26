Повня в Овні 29 вересня 2023 року: три потужні езотеричні ритуали

Під час повні можна виконати певні езотеричні ритуали

Ось три можливих езотеричних ритуали під час повні в Овні 29 вересня 2023 року:

Ритуал з чистою енергією: Мета: Очищення від негативних енергій та залучення чистої та позитивної енергії. Як виконати: Знайдіть спокійне місце на свіжому повітрі або вдома, де вас ніхто не порушує.

Сядьте в медитативному стані, замкнувши очі.

Відобразіть у своєму розумі негативні емоції і енергію, які вам потрібно позбутися.

Зображуйте собі, як повню очищує цю негативність та заміняє її світлом і позитивною енергією.

Слід пройнятися цією енергією і відчуйте, як вона наповнює вас.

Закрийте ритуал словами подяки і відкрийте очі. Ритуал для встановлення цілей: Мета: Визначення і закріплення особистих цілей і бажань. Як виконати: Сідайте в тихому місці з папером і ручкою.

Закрийте очі і зосередьтеся на своїх мріях і цілях. Відобразіть собі, що ви хочете досягти.

Напишіть ці цілі на папері і додайте якнайбільше деталей.

Спрямуйте свій намір, позитивну енергію і віру в те, що ви досягнете ціль.

Зав'яжіть папір вузлом або запечатайте його в конверті, символізуючи закріплення вашого наміру.

Під час повню, тримайте цей папір поблизу себе і відображайте на ньому свої цілі. Вірте в їхнє виконання. Ритуал для спілкування з внутрішнім "я": Мета: Підсилення зв'язку з внутрішнім "я", інтуїцією та внутрішньою мудрістю. Як виконати: Сідайте в медитативному стані з відкритими очима.

Визначте свій намір спілкування з внутрішнім "я" і підсилення інтуїції.

Ретельно спостерігайте за небом під час повню, спрямовуючи свою увагу на Місяць.

Уявляйте, що Місяць є вікном до вашої душі і мудрості.

Поставте свої питання або виражайте свої думки в цей момент і слухайте внутрішній голос.

Запишіть свої враження та відповіді, які ви отримали.

Ці ритуали можуть допомогти вам відчути зв'язок з космосом і поглибити свої езотеричні практики під час повню в Овні 29 вересня 2023 року. Пам'ятайте, що важливо виконувати їх з вірою та повним серцем.

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