Поворотний момент у лютому: астролог Влад Росс назвав сприятливі дати для ЗСУ

Сприятлива для України в протистоянні російській агресії астрологічна ситуація складеться незадовго до нового місяця у проміжку між 18 та 20 лютого.

Такий прогноз зробив відомий астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua.

“Буде новий місяць, Венера переходить у знак Овна, який перебуває під опікою Марса — бога війни”, - наголосив укладач гороскопів.

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За словами Влада Росса, великий пакет нових домовленостей із західними партнерами, зокрема в Рамштайні, принесе велику удачу. Приїзд до України міністра оборони Німеччини теж передбачає, як він каже, “солодкі плюшки” у пакеті військової допомоги для нашої країни.

“Загалом ми будемо готові нападати після 20 лютого. Це буде поворотний момент для всіх нас. Але головне стримати противника на початку лютого, вони можуть наступати на початку та в середині лютого з різних боків”, - астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс розповів, що лютий буде дуже складним для України місяцем. Російські окупанти саме тоді можуть піти в новий повномасштабний наступ.

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