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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
114
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1 хв

Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Російські дрони атакували центр Запорізької області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські БпЛА атакували обласний центр.

Сталося загоряння на території одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали.

Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.

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