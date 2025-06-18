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Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
Російські дрони атакували центр Запорізької області.
Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок російської атаки на Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські БпЛА атакували обласний центр.
Сталося загоряння на території одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали.
Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.