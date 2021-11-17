Практична астрологія: як пов'язані міста та знаки зодіаку

Астрологію можна використовувати не лише для окремих особистостей, але і для міст.
З погляду астрології, ті ж методи, що і для простих смертних, можна застосувати до долі міст та цілих націй. За допомогою розміщення планет та сузір'їв в гороскопі, ви можете описати ситуацію з містом та передбачити, що з ним станеться у майбутньому. Проте, щоб це зробити, слід, як і в випадку з людиною, знати точну дату появи міста, але ця інформація у більшості випадків, на жаль, прихована у сивому минулому.
Цікаво, що коли, наприклад, імператор Констянтин будував Константинополь, то астрологи спеціально обирали час, у який потрібно було закласти перший камінь для міста. Чимало астрологічних показників про міста можна знайти у середньовічних текстах. Сфера астрології, яка вивчає гороскопи міст та народів, називається політичною. В астрології Сонце є головною для будь-якої території, а Місяць - для народу чи суспільної думки.
Вплив планет на міста: деталі
- Меркурій відповідає за освіту і комунікації;
- Венера - соціальні стосунки та контакти, моду і фінанси;
- Марс - конфлікти та війни;
- Юпітер - релігію та моральність;
- Сатурн - наявну юридичну систему;
- Уран - новації, розвиток науки та техніки;
- Нептун - ідеали та їхню реалізацію в житті, зміни;
- Плутон - таємні знання.
Міста та їхні знаки зодіаку
- Лондоном керують Близнята, так вважають астрологи. Також езотерики віками створювали спеціальну карту міста для аналізу подій минулого та майбутнього. Рухаючись в ногу з часом, 1965 року британські астрологи створили оновлену астрологічну карту міста, якою користуються і до сьогодні. З роками вона отримує нові нюанси
- Чимало людей вірять, що і для заснування американського Вашингтону, а особливо для закладення першого каменю, астрологами був обраний особливий момент. Вашингтон був заснований 15 березня 1791 року, а значить за знаком зодіаку це місто - Риба. Цього дня Місяць, Марс і Меркурій теж були у Рибах, що дає сильний акцент на цьому знаку зодіаку в гороскопі цього міста.
- Рим тривалий час був важливим містом в історії західної цивілізації. Традиційно вважалося, що містом "керує" Лев, і цей знак зодіаку був астрологічним керівником Риму аж до епохи Відродження. Але водночас датою заснування Риму вважається 21 квітня 753 року до нашої ери, цьому дня Сонце було в Овні.
Інші міста та знаки зодіаку
- Бомбей - Лев;
- Бостон - Діва;
- Брюссель - Козоріг;
- Будапешт - Стрілець;
- Чикаго - Лев;
- Стамбул - Рак;
- Флоренція - Овен;
- Гамбург - Водолій;
- Єрусалим - Діва;
- Нью-Йорк - Овен;
- Оксфорд - Козоріг;
- Париж - Діва;
- Прага - Лев;
- Венеція - Рак.
Раніше ми писали про те, хто за знаком зодіаку Київ.
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