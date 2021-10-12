Практична астрологія: як пов'язані знаки зодіаку, планети та дорогоцінне каміння

Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння пов'язане з різноманітними планетами.

З погляду астрології, вибір дорогоцінного каміння має залежати від того, вплив яких планет ви хочете посилити або навіть нейтралізувати. Вважається, що каміння має певні властивості, тому вона використовується в езотериці.

Як вибрати дорогоцінне каміння: деталі

Вибір каменю залежить від вашого астрологічного знаку зодіаку. Планети-управителі також традиційно враховують під час вибору того чи того дорогоцінного каміння. Також варто обирати камінь в залежності з тими цілями, яких ви хочете досягнути за їх допомогою. Наприклад, можна обрати камінь для пом'якшення негативних властивостей планети Марс у гороскопі.

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Щоб обрати відповідний камінь, спочатку слід дізнатися, хто ви за знаком зодіаку. Камінь, пов'язаний із планетою, яка "керує" цим знаком зодіаку, буде корисним для вас. Наприклад, якщо у вашому гороскопі Місяць перебуває в астрологічному знаку зодіаку Рак, то для вас корисними будуть перли. Кожна планет та пов'язаний з нею знак зодіаку перебувають у відповідності до певних дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів. Тому варто лише з'ясувати, який камінь ваш.

Планети, знаки зодіаку і дорогоцінне каміння

Сонце

З Сонцем пов'язують рубін. В давнину вірили, що рубіни охороняють від невдач. Це символ успіху. Тисячоліттями саме рубін, а не діамант, вважався найціннішим каменем в світі, ним прикрашали царські корони. До того ж за легендою, він найблагородніший камінь з усіх, які були створені Богом. Рубін пов'язують з астрологічним знаком зодіаку Лев.

Місяць

З Місяцем парують перли, ці дари моря, які народжуються у його глибинах. Раніше вірили, що перли можуть навіть "змити" гріхи. Також вони ніби-то можуть керувати нашим настроєм. Перли своїм кольором і формою схожі на Місяць у повні, тому асоціативний ряд є досить чітким. Перли пов'язують, як уже йшлося вище, з астрологічним знаком зодіаку Рак.

Меркурій

Смарагд - ось камінь Меркурія. Цікаво, що смарагд до того пов'язують зі святим Іваном. В Середньовіччя їх використовували як протиотруту. Також смарагд вважається каменем вірності. Його носять у прикрасах, щоб покращити пам'ять і поборотися з гнівом. Смарагд пов'язують з астрологічним знаком зодіаку Близнюки та Діва.

Марс

Червоний корал - супутник пристрасної, з погляду астрології, планети Марс. Корал - чи не найдавніший матеріал для прикрас, адже його використовували ще в доісторичні часи. Це сильний талісман. Езотерики вірять, що він може оберігати від злих духів та ураганів і навіть зупиняти втрату крові за аналогією з кольором. Цікаво, що давні греки вірили, що нібито цей матеріал з'явився з крові вбитої героєм Персеєм Медузи Горгони. Червоний корал пов'язують з астрологічним знаком зодіаку Овен.

Сатурн

Блакитний сапфір традиційно пов'язують з Сатурном. Такий камінь називали дорогоцінністю небес через колір. У давній Персії вірили, що Земля відпочиває саме на величезних блакитних сапфірах. Той, хто носить прикраси з цими каменями, зможе, за легендою, пророкувати майбутнє. Його називають символом істину та духу. Блакитний сапфір пов'язують зі знаком зодіаку Козоріг.

Юпітер

Юпітер традиційно пов'язують з владою імператорів та пурпуром, тому камінь цієї планети - насиченого фіолетового відтінку - це аметист. Раніше він користувався шаленою популярність. Також вірили, що він запобігає сп'янінню, тому його шматки клали до чаш з вином. Аметисти присутні у короні королеви Великої Британії, їх полюбляли і єгипетські фараони. Вважається, що аметист здатний розсіяти погані думки. Аметист пов'язують зі знаком зодіаку Стрілець.

Венера

Алмаз пов'язують з Венерою. Наприклад, древні греки вірили, що алмази - це насправді уламки зірок. Також дехто вважав їх сльозами богів. Венера вважається управителем двох знаків зодіаку - Тільця та Терез.

Нові планети та альтернативні камені

Нептун, Уран та Плутон - це планети, про які здогадувалися у сиву давнину, проте відкриті вони були пізніше за допомогою телескопу. Тому ці планети не мають древніх зв'язків з будь-якими дорогоцінними каменями. Проте деякі астрологи пов'язують їх не з одним каменем, а з декількома.

Каміння Нептуна - гірський кришталь та аквамарин. Нептун вважається покровителем астрологічного знаку зодіаку Риби. Каміння Урана - обсидіан та лабрадор. Уран вважається покровителем астрологічного знаку зодіаку Водолій. Каміння Плутона - раухтопаз та везувіан. Плутон вважається покровителем астрологічного знаку зодіаку Скорпіон.

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