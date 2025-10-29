- Дата публікації
"Праведний гнів": ясновидець шокував передбаченням про війну Росії в Україні
Ясновидець зробив нове передбачення про війну Росії.
Ясновидець Андрій Дуйко зробив передбачення про війну Росії проти України. Він наголосив, що наступні два місяці будуть часом «праведного гніву».
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».
«Рік підходить до закінчення. Світова спільнота посилить тиск на Росію. Наступні два місяці ми будемо спостерігати енергію праведного гніву: це буде і передача Україні грошей від країн Європи, і американська допомога. З боку США має бути тиск: їм санкції, вони захочуть домовлятися», — сказав Андрій Дуйко.
Ясновидець також передбачив зміни на фронті у грудні.
«У грудні ми можемо побачити, як Україна отримає потужний наступ. Ми перетворюємось з країни, яка може не тільки захищатися, а й наступати», — сказав він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.