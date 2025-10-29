"Праведний гнів": ясновидець шокував передбаченням про війну Росії в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Ясновидець Андрій Дуйко зробив передбачення про війну Росії проти України. Він наголосив, що наступні два місяці будуть часом «праведного гніву».

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

«Рік підходить до закінчення. Світова спільнота посилить тиск на Росію. Наступні два місяці ми будемо спостерігати енергію праведного гніву: це буде і передача Україні грошей від країн Європи, і американська допомога. З боку США має бути тиск: їм санкції, вони захочуть домовлятися», — сказав Андрій Дуйко.

Ясновидець також передбачив зміни на фронті у грудні.

«У грудні ми можемо побачити, як Україна отримає потужний наступ. Ми перетворюємось з країни, яка може не тільки захищатися, а й наступати», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.