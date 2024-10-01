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"Президентом буде жінка": астролог зробив неочікуваний прогноз щодо ситуації в Україні

"Президентом буде жінка": астролог зробив неочікуваний прогноз щодо ситуації в Україні

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Астролог зробив передбачення про США та Україну.

Астролог Володимир Бадіян заявив, що у США на президентських виборах ймовірно переможе жінка, а тому не варто особливо перейматись заявами Дональда Трампа. 

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Я можу сказати, що президентом буде жінка. Я не може стверджувати, що це Камала Гарріс, але точно жінка. А Трамп, як ми розуміємо, не жінка", - сказав він. 

Астролог вважає, що зараз у США ймовірно хочуть схилити українську владу до перемовин з РФ. 

"Впринципі немає значення, хто там буде президентом - Гарріс чи Трамп. Бо є загальна політики і вони її дотримуватимуться. Просто якщо у них заплановано зупинити війну у 2025 році, то вони це зроблять і не має значення, хто там прийде. Нашу владу намагаються контролювати", - вважає Бадіян. 

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