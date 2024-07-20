Природа зупинить всі війни на планеті: екстрасенс розповів, що очікує світ у найближчі роки

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

2025 рік стане для планети періодом глобальних катаклізмів. Відбудуться неймовірні речі, а ситуація зміниться настільки, що ми не впізнаватимемо нашу Землю.

Такий прогноз дав відомий екстрасенс Сабухі Іманов.

За прогнозами екстрасенса, наближається новий час. Це буде нова цивілізація та нова система.

"Найчастіше катаклізми траплятимуться на великих територіях, водночас я можу сказати, що відбудеться зіткнення планети з якимись предметами. У другій половині 2025 року це відбудеться на території нинішньої РФ, а через рік після цього Росії вже не буде, вона розпадеться. Ці події відбудуться на Далекому Сході, у Беринговому морі, також розпочнуться великі катаклізми у Китаї, США, Канаді, Індії. Постраждає велика кількість країн настільки, що стара система втратить свою силу і почне своє життя нова система. 2026 року закінчаться всі війни на планеті. Скажімо, природа не дасть воювати людям", - сказав він.

Раніше Сабухі Іманов назвав точний рік, коли закінчиться війна в Україні. Крім того, він зазначив, що на Росію чекають зміни.

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