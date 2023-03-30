Про Російську Федерацію можна забути: провидиця спрогнозувала майбутнє держави-агресорки

Росія працювала на розвал інших країн, а тепер така ж доля чекає на цю країну.

Після поразки у війні та суду в Гаазі над кремлівською верхівкою Російська Федерація розпадеться на декілька частин.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповіла відома екстрасенс Людмила Хомутовська.

“Про цю країну [Російську Федерацію] можна вже забувати. Вона сама себе знищує. Буде розподіл, мінімум, на п'ять частин. В країні буде серйозна фінансова криза, через що “брати” і “сестри” почнуть віддалятися”, - прогнозує вона.

За її словами, спочатку частини колишньої РФ існуватимуть самі по собі, а потім з них буде сформовано “певний союз”, яким керуватиме Україна.

“Ще до війни карти показували, що Україна створить якийсь новий союз. За всіма даними, у цьому союзі буде ще Польща та країни Балтії”, - зауважила Хомутовська.

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Провидиця також зазначила, що на суд в Гаазі потрапить дуже велика кількість російських чиновників, однак Путін до суду не доживе. Управляти частинами колишньої РФ при цьому будуть тимчасові керівники.

“Росія має відчути на собі все те, що робила у світі. Простими словами: вони працювали на розвал інших країн, а тепер це ж чекає на них самих. У Всесвіті нічого не відбувається просто так”, - підсумувала Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, український екстрасенс і астролог Валерій Шатилович обережно ставиться до обнадійливих прогнозів щодо закінчення війни в Україні у 2023 році. Водночас зазначив, що від літа варто очікувати припинення бойових дій.

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