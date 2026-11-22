Китайський гороскоп на 22 листопада — кому нарешті пощастить / © AP

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За китайською астрологією, 22 листопада припадає на День позбавлення від Металевого Щура, який символізує звільнення від труднощів і пошук нових можливостей. Водночас енергія місяця Земляної Свині сприятиме емоційній стабільності та відчуттю впевненості.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Особливо сприятливим цей день може стати для чотирьох знаків китайського зодіаку.

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Щур

Для народжених у рік Щура фінансові труднощі, які турбували протягом останнього місяця, поступово втратять свою гостроту. 22 листопада з’явиться можливість по-новому поглянути на витрати та знайти способи заощадити.

Корисною може виявитися порада друга, який раніше стикався зі схожими обставинами. Перегляд бюджету та відмова від непотрібних покупок допоможуть зменшити фінансовий тиск і відчути полегшення.

Дракон

Дракони нарешті зможуть переглянути стосунки, які тривалий час забирали надто багато сил. Особливо це стосується спілкування з людьми, які не відповідають взаємністю на турботу та підтримку.

Неділя стане слушним моментом, щоб визначити особисті кордони та більше уваги приділити власним бажанням. Водночас активніше спілкування з друзями й колегами може принести приємні запрошення та нові враження.

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Мавпа

Для Мавп 22 листопада може стати днем відновлення впевненості у власних силах. Емоційні переживання та минулі невдачі, які змушували сумніватися в собі, поступово відійдуть на другий план.

Енергія Металу символізує рішучість, тому представники цього знака зможуть інакше оцінити попередній досвід. Те, що колись здавалося поразкою, тепер сприйматиметься як важливий урок, який підготував їх до майбутніх досягнень.

Бик

Народжені в рік Бика можуть помітити позитивні зміни в родинних стосунках. Напруження та суперечки, які раніше псували настрій, поступово втратять свій вплив.

Астрологічна енергія дня спонукатиме Биків уникати зайвих конфліктів і не реагувати на кожне гостре зауваження. Замість спроб довести свою правоту краще зосередитися на підтримці близьких і власному спокої. Хоча всі труднощі можуть не зникнути одразу, вони більше не визначатимуть емоційний стан представників цього знака.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 22 листопада 2026 року — день, коли, незважаючи на вихідний, нам вдаватиметься будь-яка робота, тому для її реалізації необхідно обирати найважливіші та найперспективніші проєкти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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