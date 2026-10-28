Проблеми залишаться в минулому: які знаки китайського зодіаку відчують полегшення 28 жовтня

Китайський гороскоп / © AP

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28 жовтня 2026 року може стати днем полегшення для представників чотирьох знаків китайського зодіаку. За прогнозом, Щури, Змії, Собаки та Кролики отримають шанс залишити позаду проблеми, які останнім часом не давали їм спокою.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Середа припадає на День видалення Дерев’яної Свині. Такі дні пов’язують із завершенням виснажливих ситуацій, відмовою від непотрібного та звільненням від того, що давно заважало рухатися вперед.

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Щур

Для Щурів зміни стосуватимуться насамперед переживань через втрачену дружбу. Представники цього знака непросто зближуються з людьми, тому розрив важливих стосунків міг залишити по собі болісні спогади.

Однак 28 жовтня цей період поступово відійде в минуле. Щури зможуть відпустити ситуацію, яка довго завдавала їм смутку, та більше не повертатися до неї подумки.

Змія

Змії останнім часом могли відчувати самотність і нестачу спілкування. Значну частину їхнього часу забирала робота, через що розваги та контакти з іншими людьми відійшли на другий план.

У середу представники знака можуть вирішити змінити звичний ритм. Вони встановлять чіткіші межі між роботою та особистим часом і спробують повернути до життя більше спілкування.

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Собака

Представники знака Собаки схильні перейматися проблемами інших людей і навіть подіями, які безпосередньо їх не стосуються. Саме чужі труднощі могли останнім часом впливати на їхній емоційний стан.

28 жовтня ці переживання можуть перетворитися на конкретні дії. Собаки захочуть допомогти іншій людині — невеликим добрим вчинком або порадою. Замість спроб змінити все одразу вони зосередяться на тому, що можуть зробити тут і зараз.

Кролик

Для Кроликів середа може принести довгоочікуване завершення ситуації, яка змушувала їх почуватися безнадійно. Проблема, яку вони вже майже не сподівалися розв’язати, нарешті почне зникати з їхнього життя.

Йдеться, зокрема, про непрості стосунки з людиною, з якою Кроликам було важко порозумітися. Вона переключить увагу на інші справи та перестане їх турбувати. Для представників знака головним стане сам факт того, що проблема нарешті залишилася позаду.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 28 жовтня 2026 року — день, коли нас легко може обдурити оточення, зокрема й близькі нам люди — кохані, рідні чи друзі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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