Річниця народження Нострадамуса – чому його пророцтва досі викликають суперечки

Нострадамус

14 грудня світ відзначає 522-гу річницю з дня народження французького лікаря та астролога Мішеля де Нострдама, більш відомого як Нострадамус (1503–1566), автора збірки «Пророцтва», яка протягом століть залишається предметом наукових і суспільних дискусій.

Про це пише Еспресо.

Нострадамус народився 14 грудня 1503 року в місті Сен-Ремі-де-Прованс на півдні Франції в родині нотаріуса. Його дід єврейського походження прийняв католицизм у середині XV століття, взявши прізвище Nostre Dame, що дозволило родині уникнути переслідувань Інквізиції.

Майбутній лікар здобув освіту в Університеті Авіньйона, а згодом навчався на медичному факультеті Монпельє, де вивчав анатомію, фармакологію та астрологію, яка в XVI столітті вважалася складовою медичної практики. Після відрахування з університету через заняття аптекарством Нострадамус працював мандрівним лікарем у Франції та Італії, беручи участь у боротьбі з епідеміями чуми.

За свідченнями істориків, він відмовлявся від поширених на той час методів лікування, зокрема кровопускань, натомість наголошуючи на гігієні та санітарних заходах. У 1534 році під час епідемії чуми він втратив першу дружину та двох дітей. У 1547 році оселився в Салон-де-Провансі, де одружився вдруге та продовжив медичну й астрологічну діяльність.

Починаючи з 1550 року, Нострадамус видавав щорічні астрологічні альманахи, які принесли йому широку популярність. У 1555 році була опублікована його основна праця — книга Les Prophéties («Пророцтва»), що містить 942 римовані чотиривірші (катрени), написані багатомовною та зашифрованою мовою без чітких дат і географічних прив’язок. За задумом автора, тексти охоплюють події до 3797 року.

Після виходу книги Нострадамус привернув увагу французького королівського двору. Королева-мати Катерина Медічі запросила його до Парижа та зробила радником, що значно підвищило його статус і сприяло поширенню популярності «Пророцтв».

Наукова спільнота переважно розглядає спадщину Нострадамуса як приклад ретроспективної інтерпретації, коли тексти тлумачаться вже після настання історичних подій. Критики зазначають, що катрени не містять однозначних передбачень і значною мірою спираються на античні та біблійні джерела.

Попри це, інтерес до «Пророцтв» зберігається й у XXI столітті. У різні періоди катрени Нострадамуса пов’язували з Французькою революцією, світовими війнами, глобальними кризами та сучасними геополітичними подіями, включно з війною в Україні. Водночас дослідники наголошують, що Нострадамус не згадував конкретні сучасні держави, а подібні інтерпретації є прикладом спроб знайти закономірності в абстрактних текстах.

Наразі постать Нострадамуса залишається радше культурно-історичним феноменом, ніж джерелом підтверджених прогнозів майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що передбачення Ванги про війну не були точними — вона однозначно бачила конфлікт в Україні, але вважала, що війна триватиме не довше, ніж два роки.