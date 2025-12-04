Пророцтва Ностадамуса, Ванги та екстрасенсів на 2026 рік: що кажуть про закінчення війни в Україні

Ностардамус / © pixabay.com

Попит на гучні передбачення різко зростає щоразу, коли світ входить у період турбулентності. На тлі воєн, економічних криз та стрімкого розвитку технологій багато людей шукають відповідей від Нострадамуса й Ванги до сучасних мольфарів. Водночас фахівці застерігають: такі «пророцтва» відображають радше колективні страхи, ніж реальні події, які можуть статися.

Про це повідомило видання chas.news.

Пророцтва Нострадамуса на 2026 рік

Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, залишив по собі 942 катрени, написані у XVI столітті. Попри століття спроб їх розшифрувати, конкретики у цих текстах майже немає: метафори, змішані мови, нечіткі образи й постійні помилки у перших виданнях. Через це катрени легко трактувати так, як вигідно інтерпретатору — саме тому часто передбачення «працюють» постфактум.

Попри це, щороку з’являються нові списки «передбачень на наступний рік», які активно поширюють автори конспірологічних відео та таблоїди. На 2026-й ентузіасти приписують Нострадамусу одразу кілька гучних сценаріїв: загострення глобальних конфліктів, можливий напад Китаю на Тайвань, зіткнення США з Росією та навіть початок «панування штучного інтелекту». До цього додають і заяви про нібито пророкований Вангою переламний технологічний рік.

Торік інтерпретатори прогнозували смертельну війну в Європі, голод, масові міграції, релігійні війни та «золоту епоху» для слов’янської країни.

Пророцтва Ванги на 2026 рік

Ім’я болгарської провидиці Ванги й далі залишається серед найпопулярніших у світі містичних прогнозів. Попри те, що вона нібито «залишила передбачення до 5079 року», документальних доказів таких списків не існує. Усі поширені «пророцтва» ґрунтуються на переказах родичів, сусідів та журналістів, які стверджували, що ясновидиця озвучувала їх у приватних розмовах. Конкретики у записаних бесідах Ванги небагато, а найгучніші твердження зазвичай з’являлися вже після того, як відповідні події сталися.

Так само недоведені приписувані їй передбачення про катастрофу російського підводного човна «Курськ», теракти 11 вересня та пандемію COVID-19. На 2025-й провидиці приписували прогнози про глобальні катаклізми, економічний крах США, брак води та піднесення Китаю.

Попри це, інтернет щороку генерує нові списки передбачень Ванги — цього разу на 2026-й. Серед них:

контакт із позаземною цивілізацією — у листопаді «може з’явитися великий космічний корабель» біля Землі;

масштабні природні катаклізми — прогнозують сильні землетруси, виверження вулканів та погоду, яка нібито здатна знищити частину суші;

ризик глобального конфлікту — автори списків знову говорять про гіпотетичну Третю світову через напруження між Китаєм і Тайванем та протистояння Росії зі США;

зростання впливу штучного інтелекту — домінування ШІ в ключових сферах та етичні виклики для суспільства;

економічна нестабільність , якій приписують широкий спектр причин — від політичних криз до контакту з інопланетянами;

технологічні прориви у медицині — розвиток штучних органів і генно-редагованих трансплантатів, які можуть закладати основу для інновацій, очікуваних після 2046 року;

масове впровадження багатотестових аналізів на рак — передбачається, що такі програми можуть перейти від пілотних проєктів до національного рівня.

Пророцтва екстрасенсів та мольфарів на 2026 рік

Популярні астрологи, екстрасенси та мольфари традиційно дають свої прогнози щодо майбутнього України, однак їхні оцінки залишаються дуже приблизними.

Переможниця шоу «Битва екстрасенсів» Яна Пасинкова називає 2026-й переломним для України. За її словами, у другій половині року акцент міжнародної підтримки зміниться — союзники нібито більше допомагатимуть нашій державі у відновленні, працевлаштуванні та включенні в різні міжнародні формати. Вона припускає, що у цей період можуть бути ухвалені важливі документи, пов’язані з інтеграційними процесами.

Про рух України до миру говорить і інший переможець проєкту — Хаял Алекперов. Він не прогнозує стрімкого економічного злету у 2026 році, але вважає, що саме тоді почнеться перехідний етап, який у перспективі одного-двох років може привести до розвитку. За його словами, українці зможуть відчути приплив сил та ресурсів для відбудови, а зміни стартують уже найближчим часом.

Серед мольфарів подібні прогнози озвучує Магдалена Мочіовські. Ще на початку повномасштабної війни вона стверджувала, що тривалість бойових дій може сягнути чотирьох років — тобто орієнтовно до кінця 2026 року. Водночас мольфарка застерігає: навіть після завершення активної фази загроза нового нападу з боку Росії може залишатися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

