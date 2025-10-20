Пророцтва Нострадамуса на кінець 2025 року: астролог натякнув на "тихе" падіння Заходу і нову війну

Пророцтва Нострадамуса / © pixabay.com

Реклама

Сучасні інтерпретатори пророцтв Нострадамуса вбачають у них похмурі натяки на можливу Третю світову війну, занепад західного впливу та навіть падіння космічного тіла.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Війна, кров і занепад Заходу

Найбільш тривожна тема пророцтв — це привид великого конфлікту. Нострадамус писав, «коли Марс править своїм шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище.

Реклама

«Три вогні піднімуться зі східних сторін, тоді як Захід втратить своє світло у тиші», — йдеться у пророцтві.

Згадка про Марс (символ війни та агресії) та окроплене кров’ю «святилище» інтерпретується як період глобального насильства.

Ці пророцтва співвідносяться з реальними оцінками ризиків. Зокрема, дослідження Atlantic Council і RAND Corporation (Атлантична рада США) прогнозують до 30% ризику великого глобального конфлікту до 2026 року.

Щодо піднесення Сходу, то «три вогні зі східних сторін» пов’язують із зростанням впливу та потужності країн Азії.

Реклама

А щодо занепаду Заходу, то фраза «Захід втрачає своє світло у тиші» розглядається як провіщення тихого занепаду впливу та стабільності західних держав на тлі зростання східних сил.

Космічна загроза та виснаження ресурсів

Французький провісник також попереджав про нові лиха.

«Космічна вогненна куля»

Нострадамус писав про «вогненну кулю, що підніметься з космосу». Це пророцтво інтерпретують або як загрозу від астероїда/комети, або як попередження про атомну бомбу.

Криза ресурсів

Пророк передбачав виснаження ресурсів під час довгої війни: «Через довгу війну вся армія виснажена, так що вони не знайдуть грошей для солдатів…». Це пророцтво, на думку деяких експертів, резонує із поточною ситуацією в Україні та загальним фінансовим навантаженням на союзників, змушених заповнювати дефіцит допомоги.

Реклама

Крім того, Нострадамус передбачав нову війну, що може спалахнути в Англії, супроводжувану смертоносною чумою, а також кліматичні катастрофи в Бразилії, поблизу лісів Амазонки.

Нагадаємо, що Нострадамус (Мішель де Нотрдам) був французьким лікарем, астрологом і передбачником XVI століття, відомим своєю збіркою пророчих чотиривіршів «Пророцтва» (Les Prophéties), вперше опублікованою у 1555 році.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.