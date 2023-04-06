Провидиця попередила Україну про небезпеку на Великдень і не тільки: які дати і міста

Найнебезпечніші для України дати у квітні, коли Росія влаштовуватиме обстріли, назвала екстрасенска Марія Тиха.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "УНІАН".

Так, Тиха прогнозує, найнебезпечнішими у квітні будуть дні, коли українці готуватимуться та святкуватимуть Великдень.

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"Варто побоюватися вихідних, на які припадає Великдень (12-13 квітня). Також ситуація буде складною 16, 18, 19, 23, 25, 27 числа. У ці дні можуть бути обстріли біля різних церкв і храмів. Тому що зараз ми "виселяємо" УПЦ МП", – віщує екстрасенска.

Вона уточнила, що загроза ворожих обстрілів нависла над Краматорськом, Нікополем, Запоріжжям, Дніпром, Харковом, Одесою, Полтавою, Івано-Франківськом, Львовом, Києвом та Хмельницьким.

Тиха зазначила, що також дуже "фонить" Мелітополь. Провидиця не розуміє, чому, адже місто перебуває в російській окупації.

Нагадаємо, астролог Влад Росс прогнозує "катастрофічний період" для України у квітні, однак віщує і перші дзвіночки перемоги у війні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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