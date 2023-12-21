Провидиця з Прикарпаття передбачила несподівану перемогу України: подробиці (відео)

Софія Семʼянишин припускає, що, можливо, у самій Росії трапиться щось таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Ясновидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин передбачає несподівану перемогу України вже навесні 2024 року. До того ж каже, що закінчиться час і для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це провидиця сказала в інтерв'ю журналістці ТСН. Тиждень Оксані Радіоновій.

"Було вже кілька варіантів закінчення війни – ми їх "прощолкали", перейшли на найгірші варіанти... Наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня – початок травня 2024-го року. От вісить просто в полі інформація, що це дуже неочікувано... Ми не будемо розуміти, що трапилося. Тобто, можливо, це у самій Росії щось трапиться таке, що вплине кардинально на закінчення війни", - сказала Софія Семʼянишин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ясновидиця побачила несподівану перемогу України і смерть російського диктатора".

Нагадаємо, відьма-некромантка Марія Тиха заявила, що закінчення війни варто очікувати наступного, 2024 року.

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