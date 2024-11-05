Провідниця у Вищі виміри назвала, як карма покарає Росію через війну проти України: "Чорні часи"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Провідниця у Вищі виміри Айа вважає, що з квітня 2025 року на Росію чекає трансформація та "чорні часи".

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Айа зазначила, що через війну проти України на Росію чекає покарання.

"2025 рік, четвертий місяць. Все буде прямо чорне, Росія входитиме в якісь серйозні трансформації, які триватимуть дуже багато років. Руйнування, розділення - це все, що чекає на Росію. Тобто це однозначно - карма", - сказала провідниця у Вищі виміри Айа.

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