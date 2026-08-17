Провісник пандемії COVID-19 дав новий прогноз: світу загрожує «війна п'яти країн» вже восени

«Пророк Долі» попередив про глобальний конфлікт восени 2026 року / © ТСН.ua

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Екстрасенс, який стверджує, що передбачив Covid-19 та смерть королеви Єлизавети II, попередив, що до кінця 2026 року спалахне «війна п’яти країн». Крейг Гамільтон-Паркер, якого іноді називають «Пророком Долі» або «новим Нострадамусом» зробив низку нових тривожних попереджень.

Про це пише Daily Star.

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У нещодавньому відео на YouTube Крейг зробив тривожний прогноз щодо найближчого майбутнього, стверджуючи, що у жовтні 2026 року може спалахнути війна за участю п’яти країн. Крейг сказав, що прогноз базується на кількох різних показниках.

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Він сказав своїм 243 000 підписникам: «Я думаю, що ми можемо скласти картину того, що відбувається у світі. Це отримано з кількох різних інтерпретацій. Що, на мою думку, робить все це цікавішим і захопливішим. У нас є період попередження між 2026 і 2027 роками. Це один з великих періодів тривоги, про який я багато говорив у своїх прогнозах»

За словами екстрасенса, між серпнем і вереснем 2026 року існує зв’язок між зростанням війн та міжнародними конфліктами.

«А до жовтня 2026 року, тобто це вже зовсім близько, одне з досліджень показує, що в конфлікт можуть бути втягнуті аж п’ять країн. Це вже не за горами», — зазначив Крейг.

Крейг зробив низку інших тривожних прогнозів на майбутнє, багато з яких стосуються президента США Дональда Трампа. Нещодавно він зробив моторошний прогноз про «небезпеку для життя» для 80-річного політика.

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«Мені наснився президент Трамп у тривожній кімнаті — одній із тих кімнат, у яких замикаються, якщо стався напад. Я подумав: „Це ніби виникло з нізвідки“. Коли сняться такі сни, мені доводиться думати: „Чому моя підсвідомість мені це підкидає?“, — розповідає провидець.

У цьому дивному сні також віцепрезидент Джей Ді Венс опинився в бомбосховищі разом із Трампом та низкою інших посадовців адміністрації.

«Я не передбачаю, що буде ядерна війна чи щось подібне. Але це свого роду символічно, бо сни завжди перебільшують речі, але це змусило мене відчути, що зараз існує справді високий ризик і небезпека для життя не лише Трампа, а й інших членів американської адміністрації загалом», — продовжив Крейг.

Провидець вважає, що новина про те, що Трамп таємно змінив літаки в Анкарі, Туреччина, після саміту НАТО, є доказом його слів.

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Він також припустив, що Трамп залишиться на посаді протягом безпрецедентного (і неконституційного) третього терміну на посаді президента США.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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