Провокації у березні та "хитрі кроки в Криму": тарологиня передбачила, коли закінчиться війна

Тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Про це вона сказала на ютуб-каналі PeopleLife

"Я не впевнена, що будуть масовані обстріли. Але, на жаль, весь час дістається прикордонним територіям — Сумська, Харківська області. З 1 по 10 березня росіяни планують провокацію, але наші воїни запобігатимуть їм. Ворог має ціль знову створити нам проблеми з енергетикою. З хорошого — посилена робота ППО. Ворог вже не хоче просто запускати ракети, щоб їх збивали. Вони хочуть точно влучати. Але їм це зробити все важче", - вважає Олена Бюн.

Тарологиня заявила, що існує велика ймовірність того, що через 6 місяців Україні вдасться повернути всі свої території. Зокрема ми можемо побачити несподіваний хитрий крок з боку ЗСУ в Криму.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповів, що на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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