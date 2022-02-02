Прямий рух Меркурія 2022: чим він відрізняється від ретроградного і що потрібно робити

Прямий рух Меркурія – це найдовший період цієї планети щороку.
4 лютого 2022 року Меркурій перестане бути ретроградним і повернеться до прямого або, як його ще називають, директного руху. У цьому матеріалі розповімо, чим він відрізняється від ретроградного і що астрологи радять робити у цей період.
Ретроградність планет: що це
Будь-яка планета нашої Сонячної системи може бути ретроградною. І в цей період її вплив на життя людей кардинально змінюється на діаметрально протилежне.
Ретроградний рух планет – це явище, коли небесне тіло починає йти назад. Насправді цього, звісно, не відбувається. Просто воно починає рухатися навколо Сонця по іншій траєкторії та з іншою швидкістю. З Землі для умовного спостерігача здається, що планета пішла назад — створюється оптична ілюзія.
Меркурій: директний та ретроградний
У кожного небесного тіла існує два види руху: ретроградний та директний. Останній — це звичний перебіг небесних тіл своєю траєкторією.
Ретроградний Меркурій трапляється тричі чи чотири на рік і триває близько 20 днів. У цей час на землян чекає деяке уповільнення всіх процесів, за які відповідає планета — комунікацій, поїздок, ділових зустрічей, роботі з технікою.
Прямий або директний Меркурій — це основна фаза планети та астрологи вважають, що все, що стосується Меркурія, у цей період має бути гаразд. Це найдовша за часом фаза планети. Якщо спостерігати рух Меркурія, то видно, що 80 днів він іде прямим ходом, а потім раптом починає рухатись у зворотний бік.
Періоди ретроградного Меркурія у 2022 році: точні дати
- 14 січня – 3 лютого;
- 10 травня – 2 червня;
- 9 вересня – 2 жовтня;
- 29 грудня – 18 січня 2023 року.
Меркурій: сфера опіки планети
- журналістика;
- новини;
- довідкова служба;
- пошта;
- таксі;
- короткі подорожі;
- прогулянки пішки.
Директний Меркурій 2022: що робити
- робити значні покупки;
- укладати контракти;
- призначати важливі зустрічі;
- витрачати гроші;
- купувати техніку.
Особливо хорошим період директного Меркурія буде для Близнюків та Дів.
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