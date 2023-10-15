Путін бере приклад з Гітлера і проводить магічні ритуали: українська відьма розкрила секрети диктатора

Президент Росії Володимир Путін наслідує ще одного кривавого диктатор Адольфа Гітлера і звертається до магічних ритуалів.

Про це розповіла українська відьма Марія Тиха, пише Telegraf.

Так, за її словами, про те що Путін дійсно вірить у магію, зокрема чисел, свідчать дати, які він обирає для обстрілу.

"У Гітлера свого часу були свої маги ("Аненербе"). Путін "косить" під Гітлера, у нього є свої шамани і маги, і ритуали він теж проводить. Якщо подивитися, яку церкву він зробив – церква війни – це церква диявола. Але того, про яке у людей спотворене уявлення, у росіян все косо-криво. Смерть і диявол – вони інші, і як вищі сили – вони завжди за справедливість. І найвищим силам все одно, скільки ти грошей даєш і які приношення підносиш – вони дивляться на суть справи, на внутрішнє єство людини", - каже відьма.

Марія Тиха також додала, що наразі не бачить смерті Володимира Путіна найближчим часом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, Марія Тиха, яка передбачила смерть Пригожина, розповіла, як помре Путін.

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