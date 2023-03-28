Астрологиня назвала три українських міста, які найбільше страждатимуть від ракетних ударів у квітні

Російська війська у квітні будуть виснажувати ракетними ударами три українських міста.

Астрологиня Яна Тимощук заявила, що квітень буде важким - російський диктатор Володимир Путін "готує нову війну, а саме - на виснаження".

Про це вона розповіла на своєму Ютуб-каналі.

Також, за її розкладами, російська війська будуть виснажувати ракетними ударами три українських міста. Це - Запоріжжя, Харків, Дніпро.

"Готується нова війна Володимира Путіна. Війна йтиме на виснаження. Це новий етап. Можуть збільшитися нові ракетні удари в трьох містах: Запоріжжя, Харків, Дніпро. Будьте пильні і акуратні, особливо ті, хто перебуває на цих територіях", - сказала астрологиня.

Також вона передбачає, що у квітня буде багато втрат з двох сторін, але українським силам вдасться знищити військову базу і техніку противника.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, півфіналіст "Битви екстрасенсів" і таролог Роман Шептицький прогнозує, що цей тиждень для українців буде важким.

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