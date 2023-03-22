Путін не доживе до суду в Гаазі - астролог Влад Росс

Астролог припускає, що у Путіна може повторитися ситуація, яка була у Гітлера.

Президент країни-агресорки Володимир Путін не доживе до суду в Гаазі.

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи відповідатиме Володимир Путін за всі свої злочини у суді в Гаазі.

"Думаю, що ні. Путін не доживе до суду. 17-18 березня Чорний Місяць увійшов в його будинок смерті, тому вже у липні він може померти від вогнепальної зброї, або в нього може влучити дрон. До речі, у нього може повторитися ситуація, яка була у Гітлера. Він може отруїти себе, а потім йому хтось пустить кулю в лоб", - спрогнозував астролог.

Нагадаємо, раніше Влад Росс передбачив, що червень стане переможним місяцем для України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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