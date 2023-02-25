"Путін зречеться влади": астролог спрогнозував, коли закінчиться війна

За прогнозом астролога, 2023 року Україна ще не зможе повернути собі всі окуповані території.

Війна в Україні не може бути завершена, допоки існує "ДНР" – такий прогноз зробив астролог Олексій Кириченко.

Про це астролог розповів на своєму YouTube-каналі.

"На карті "ДНР", яка створена 7 квітня 2014 року, є така фігура планет, яка означає війну. І допоки існує "ДНР", існує і війна", – сказав Кириченко.

"В карті "ДНР" така картина – бог війни Марс в опозиції до Урану – це в конфліктному аспекті війна, революції. Плутон означає масові смерті і вбивства в напружених аспектах. Юпітер в Раку – народ висловлює свої співчуття населенню сходу України, який страждає", – розповів астролог.

Він зауважив, що коли були засновані "ЛНР" і "ДНР", було затемнення у квітні. І схоже затемнення в Терезах буде восени 2023 року.

"За моїми прогнозами, в цей час Путін зречеться влади. Крим, "ЛНР" та "ДНР" повернуться до складу України на початку 2024 року", – прогнозує Кириченко.

Нагадаємо, за прогнозом астролога Влада Росса, вже в березні-квітні 2023 року на Росію чекатиме цілковита поразка, а в червні Україна може повернути контроль над Кримом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Трансформація українців за рік. Які позитивні зміни приніс цей час?