Ракам час виходити на новий рівень, а Левам варто знайти баланс: гороскоп за картами Таро на 29 жовтня 2024 року

Карти Таро покращують своє розуміння себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 жовтня 2024 року розповідає, що Рибам варто трішки перечекати, а Близнятам потрібно захищати свою територію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Варто насолоджуватися тим, що маєте. У стосунках розслабтеся. На роботі не перенавантажуєтеся.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Можливі обмеження. На роботі варто замислитися про кращий фінансовий результат. А в стосунках не звинувачувати одне одного.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Варто захищати свою територію. У стосунках можливі нові виклики. А на роботі - випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час укладати договори. У стосунках виходьте на вищий рівень. А на роботі спробуйте здобути більше клієнтів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках знайдіть баланс між емоціями та розумом. На роботі не забувайте про впевненість у своїх силах.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

Проявіть силу свого інтелекту. У стосунках рухайтеся вперед. На роботі пробивайте шлях розумом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити. Проте не робите цього у стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до своєї інтуїції. На роботі уникайте проблем. У стосунках розвивайте жіночність (це порада і чоловікам, і жінкам).

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колісниця"

Настав час рухатися. У любові дійте активніше. На роботі потрібно вирушати в дорогу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках можливі дебати. На роботі продемонструйте професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

У стосунках час розвиватися. У роботі виходьте на новий рівень. Час дорослішати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде важко. У любові будуть нові виклики. На роботі зараз краще перечекати важкий період.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.